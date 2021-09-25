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社會 社會焦點 保障人權

竹科靜心湖女廁驚爆性侵　色男被逮「詭變失智」她說一次100

 ▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹一名女子小花因有輕度精神障礙，范男卻因此認為小花可欺，在靜心湖內的女廁對小花強制猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名范姓男子明知小花（化名）為輕度精神障礙人士，卻在2019年11月，等待小花上完廁所後，在女廁內掏出生殖器要求小花觸摸，被小花拒絕後，不死心的范男改徒手掀開小花的上衣和內衣，撫摸其胸部和生殖器得逞。新竹地院審理後，依對強制猥褻罪，判其有期徒刑2年。

范姓男子明知小花有輕度精神障礙，卻在2019年11月16日清晨，在竹科靜心湖女廁內，在小花上完廁所，從隔間走出之際，掏出生殖器要求小花觸摸，被小花拒絕後，范男仍不死心，竟在違背小花意願的前提下，掀開小花的上衣和內衣，撫摸其胸部和生殖器，對其強制猥褻得逞。

庭審時，范男坦承確實有把小花的衣服掀開，撫摸其胸部，但向法官強調並無強制猥褻的犯行，指出他沒有強迫小花，是小花說「摸一次胸部要100元」，他後來給小花100元後，小花才讓她摸胸。而范男的辯護人，更一度拿出老人健康檢查紀錄表，意圖證明范男失智，不過被法官認為僅能證明范男有失智的風險，並不能證明其犯行是因為罹患失智症所致。

新竹地院審理後指出，回溯范男在警詢、偵查及準備程序的歷次供述中，均未提及小花表示摸一次胸部要給100元的情節，卻在庭審時才指出摸小花胸部是和小花間的有償交易；此外，相關證人的證詞也指出，范男摸小花胸部後，小花曾和朋友投訴指出范男「不要臉」等語，范男當時也在一旁，還向友人解釋「不要聽她亂講」，因此認為范男的辯詞多為狡辯之詞，不採信范男的證詞。

法官審酌證人證詞後指出，自小花的外觀及交談後，一般人即可輕易發現小花為具精神障礙之人，且范男在案發前在靜心湖附近和小花常有往來互動，也曾在警詢時表示，小花看起來傻傻的、老實老實的，難以認為范男不知道小花為具有心智缺陷之人。

法官認為，審酌范男具有相當社會智識之人，卻不思理性克制己身行為，僅為滿足一己私慾，無視小花為輕度智能障礙者，利用其心智缺陷，不知如何自我保護的機會，對其猥褻得逞，嚴重戕害小花的心靈，讓小花事後因此事不敢外出，衡量其犯後仍避重就輕、飾詞狡辯，在庭上更任意指責小花和證人串通，顯見為有反悔態度，迄今更未與小花達成和解，衡量其智識與經濟程度後，依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判其有期徒刑2年。

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