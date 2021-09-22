一面倒力挺大新竹升格　竹科人真實心聲全曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣市合併升格「大新竹」呼聲高，最近一支街訪訪問6名竹科人，結果不管男女一面倒全都表態支持。有人很訝異新竹獲得的統籌分配稅款過少，限縮地方建設，市長被預算綁手綁腳；還有人認為，台灣一直沒有把竹科當作觀光景點經營。

「新新竹」臉書21日公布這段竹科從業人員大吐苦水的影片，包括塞車、生活品質差，或身為繳稅大戶卻拿回不成比例的中央補助，就連颱風假放不放都讓園區超困擾。更有工程師直言，難道新竹只能淪為「工作城」？要讓優秀的人才願意留在新竹，就應該把握升格的機會，努力爭取建設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼竹科人挺大新竹升格第七都。（圖／翻攝「新新竹」臉書）



影片除了點出現況，竹科人也講出支持升格的理由，像是「期待不塞車和有大眾運輸的大新竹」；也有人用比較kuso的說法，「原來竹科也有一國兩制」，凸顯縣市政府決策不一造成的困擾；還有人強調，新竹拿到的統籌分配稅款實在不夠用，「力爭上游的大新竹應該要有更多被栽培的機會」。

竹科從業人口超過15萬，以台積電為首的半導體產業鏈，被譽為台灣經濟的「護國神山」。根據科技部最新統計，竹科今年上半年營業額為7439.72億元，年成長達31.42%；至於全年營業額，竹科管理局預計上看1.5兆元，年成長21%，是全台灣科學園區中表現最亮眼的。

▼竹科人挺大新竹升格第七都。（圖／翻攝「新新竹」臉書）



能有如此亮麗的經濟紅利，多仰賴日以繼夜埋首工作的園區工程師，但大家卻對遲遲無法徹底改善的塞車問題相當無奈。有人說，「要是下雨，不論從竹北或竹東進園區，至少都要1小時到3小時」、「慈雲橋塞一段、介壽路也塞一段」；也有人提到，「尤其下雨天，我覺得如果沒有比較完善的大眾運輸交通系統，其實有一點點困擾。」

還有人認為，台灣一直沒有把竹科當作一個觀光景點來經營，「以前我們高中同學就會去西雅圖，不是因為西雅圖夜未眠，是因為是微軟所在的城市。有太多人去那邊只是想感受一下這個氛圍，『唉唷，這棟大樓就是比爾蓋茲上班的位置』」，是會有一些商機的。

颱風假怎麼放也困擾許多園區人，「我們的廠區，有一部分在新竹， 一部分在竹北，遇到放假的時候到底該放不該放，都是一些很尷尬的問題」。

也有人很訝異新竹獲得的統籌分配稅款過少，限縮地方建設，「在市區看到滿多滿棒的建設，但到後來好像就飽和了，讓我們感覺市長是不是被什麼事情綁手綁腳，後來想想是不是預算，想要做其他事情沒有錢啊，他無法施展他的身手。」有人則建議，應透過升格與建設，讓科技人才扎根新竹。

▼竹科從業人口超過15萬。（圖／記者施怡妏攝）

