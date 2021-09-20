獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

▲武術家王昭文涉猥褻女學員私處遭法院判刑、他卻跑路目前遭檢警通緝。（圖／翻攝王昭文Youtube平台）

記者張君豪／台北報導

曾任戲劇界武術指導的新北市武術教練王昭文（43歲）之前曾擔任新北市蘆洲區某武術學苑負責人、曾遭其武館學員H女指控：王趁施行按摩時上下其手她身上私密處，事後王昭文辯稱「這是筋膜按摩法」案件經高院判刑王男將入獄1年6個月，賠償40萬元；但有讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料指王昭文拒絕面對司法判決，早在去年逃避刑期「跑路」潛逃多時。





▲武術家王昭文涉猥褻女學員私處遭法院判刑、他卻跑路目前遭檢警通緝。（圖／翻攝王昭文Youtube平台）

當時H女提告指稱：她因肌肉痠痛，武術教練王昭文在武館地下室幫她按摩，但王並未告知按摩部位，未經她同意把手伸入她衣服內按摩她胸部及下體私密處，H女甚感羞辱不斷變換姿勢逃避，沒想到王居然還問她「舒服嗎？還要嗎？」侵犯時間長達半小時。

H女返家後越想越氣，曾發訊質疑王男「你按摩下腹部時，手都會摸到私處」王昭文居然掰稱「這是肌膜按摩法」並向被害人強調「我沒有強迫你」被害人事後不甘受辱報案。

▲武術家王昭文涉猥褻女學員私處遭法院判刑、他卻跑路目前遭檢警通緝。（圖／翻攝王昭文Youtube平台）

檢警查出、王昭文犯案前就曾多次言語騷擾被害人，王曾透過臉書發訊給H女「我們去打砲吧！給你錢」「忽然我有變態想法」王男身為武術教練、甚至還傳性愛脫口秀A片給自己武館女學員，讓承審法官認定：王姓教練確實有藉職權猥褻犯案不當行為。

上述武術教練猥褻女學員案件經高等法院依強制猥褻罪判刑1年6月、且須對被害人H女賠償40萬元，但有熱心讀者向媒體爆料，王昭文早在2020年5月29日就已經遭到新北地檢署通緝，目前下落不明。

記者向警方查證，證實武術教練王昭文在去年判刑確定後，在入獄服刑前夕就離開住所下落不明，目前王昭文已經登錄在「警政署查捕逃犯網路平台」及檢察署「重大刑案通緝犯資料查詢系統」中，警方也證實目前王姓教練下落不明遭到通緝，根據《刑法》第84條規定，王男通緝潛逃追訴期長達15年，且一旦落網就得入獄服刑；新北警方呼籲若民眾有通緝犯行蹤資訊可向警方舉報，以利警方將他逮捕歸案。

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