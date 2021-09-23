強迫口交還當她面演活春宮　小姨子崩潰怒告！噁姊夫和解免坐牢

▲阿方竟利用小姨子來家探望姊姊的機會，強迫其口交未遂後，還當著她的面和姊姊發生關係。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台中報導

彰化一名男子阿方（化名）為小靜（化名）的姊夫，卻在去年5月，利用小靜借住一晚的機會，不顧老婆就躺在旁邊，要求小靜幫其口交，被拒絕後心有不甘的阿方試圖對小靜上下其手，再被推開；這次阿方決定當著小靜的面和姊姊上演活春宮，並試圖再對小靜強制猥褻，最後因小靜反抗過於劇烈而作罷。二審台中高分院審理後，撤銷原判決，依對精神障礙人犯強制性將未遂罪，判阿方有期徒刑2年，緩刑5年。

阿方為小靜的姊夫，其明知小靜患有精神疾病，領有輕度身心障礙證明，卻在去年5月17日，趁著小靜來家裡探視姊姊和外甥，借住家中一晚的機會，不顧老婆就躺在一旁，將生殖器強放在小靜的面前，要求小靜幫其口交，不過卻因為小靜的閃避，只碰到小靜的嘴唇。

心有不甘的阿方，試圖強摸小靜的生殖器和胸部，卻被小靜再次抵擋，小靜的阻擋行為讓阿方感到相當惱火，對小靜怒吼「妳不會做愛，我跟妳姊姊當面做愛給妳看」，便直接在小靜面前上演活春宮。不願觀看的小靜逃往1樓廚房避難，阿方卻仍不放棄尾隨在後，企圖迫使小靜幫他口交，最後因期間小靜不斷爭吵叫罵阻擋而作罷，在小靜掙扎過程中還被阿方多次毆打壓制，最後只好趁著阿方熟睡之時，趕緊連絡友人逃離姊姊住處。

▲阿方的犯行讓小靜事後病況加重，醫生更直接建議其換領重度身心障礙手冊。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



庭審時，阿方卻向法官辯稱自己不清楚小靜有精神障礙。不過小靜的男友向法官證稱，小靜自姊姊家回來後，情緒起伏較大，睡覺時也會突然驚醒，精神狀況變得很差，就醫後醫生更表示小靜的病況加重，要她改去申請重度手冊，直到小靜要求男友陪她去報案時，才得知她慘遭姊夫毒手。

而小靜的友人當下接到小靜的求救電話，也趕緊前往救人，事後更怒罵阿方「垃圾」、「對你姨子也敢亂來，我以後沒有你這種朋友，以後不用打電話給我」，阿方則回以「沒朋友就沒朋友」等語，採信小靜確實曾遭阿方強制性交未遂。

台中高分院審理後更查出，除小靜之外，其姊亦領有重度精神障礙證明，更曾因多次精神疾病而有送急診就醫的紀錄，讓法官認為小方先是在房間內逼迫小靜幫其口交未果後，竟當著小靜的面和姊姊發生關係，還對小靜怒指「妳不會做愛，我跟妳姊姊當面做愛給妳看」，若不是在心態上篤定小靜和其姊姊都是精神障礙者，較為弱勢，求援困難，豈會有膽大妄為之舉，同時也揭示出阿方確實有要對小靜性侵之意。

法官指出，阿方和小靜為姻親關係，彼此間更有一定程度的往來互動，阿方在生活上也須照顧同有精神障礙的太太和獨子，甚至坦言知道小靜有恐慌症，基於此認知背景卻辯稱毫不知情小靜為精神障礙者，顯然悖於常理，不採信其證詞，審酌其犯行雖未得逞，但其犯罪所造成損害仍非輕，不過其已與小靜達成和解，相信其經此教訓後，能有所警惕，依對精神障礙人犯強制性交未遂罪，判其有期徒刑2年，緩刑5年，於緩刑期間實施保護管束。

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