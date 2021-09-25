民進黨新人盼甩涉貪之子標籤　「參選定位清新善良陽光」

▲民進黨立委羅致政（左）、羅致政特助陳霖翰（右）宣布。（合成圖／翻攝陳霖翰臉書）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨立委羅致政特助陳霖翰宣布爭取新北市「五股、泰山、林口」市議員提名，因其父前新北市林口鄉長陳建財被控浮編工程預算牟利，引發地方關注。陳霖翰25日透過臉書表示，身為政治人物的家人要概括承受一切是非，且父親司法程序還在進行中，期盼司法最終證明清白，強調「清新、善良、陽光是我這次參選的定位，為社會、為在地、為民進黨，再增加一席次是我的目標」。

《東森新媒體ETtoday》昨報導，有地方人士爆料，陳霖翰曾擔任國民黨立委洪孟楷的助理，陳建財多年前被控浮編工程預算牟利，今年遭高等法院更一審判刑12年，仍可上訴；陳霖翰回應因與民進黨政治理念貼近，加上地方長輩支持才決定參選，相信司法會給予父親公正判決。

陳霖翰今天透過臉書發文表示，身為政治人物的家人，不論是非對錯、不論流言蜚語、不論好好壞壞，總是要概括承受一切的是是非非，或許上天憐憫我的善良，不挑撥是非、不惡言相向，未來甚至還讓他有機會成為民意代表，為民服務。

陳霖翰坦言，面對父親的事情，司法程序還在進行當中、尚未定讞，現在就要下斷語，對他們全家人來說，都是讓人難過的事，幾則幾乎同步的新聞報導，他們當然知道這是選舉的政治操作，是丟泥巴的抹黑做法。

陳霖翰強調，身為人子，他相信父親的清白，也期盼司法最終能證明他的清白！但用涉貪人物之子的標籤，意圖貼在自己身上的手法，只是老派政治的烏賊戰術，更是忽略他做為一個獨立個體的舊思維！

陳霖翰並指，清新、善良、陽光是他這次參選的定位，為社會、為在地、為民進黨，再增加一席次是他的目標。為地方服務、為年輕人發聲是他的責任，他代表的是新世代、Z世代的年輕人，年輕人是向前看的、要的是不做做的，未來的挑戰才要開始，他勇敢承擔挑戰一切、面對一切、奮戰到底。