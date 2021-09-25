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紙本五倍券今起預約！圖解「3管道登記領券步驟、必備證件」

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

記者林育綾／綜合報導

「振興五倍券」實體紙本券今（25）日起在便利超商、五倍券官網開放預約登記，10月8日領取；另外民眾也可選擇在10月4日於郵局官網或電話預約，10月12日領券使用。針對紙本五倍券，《ETtoday新聞雲》也整理3個管道預約及領用方式，帶你一次看懂！

一、超商預約及領取

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▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲超商預訂及領取紙本五倍券流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

➢第一梯次：9/25起至10/01預訂，10/08至10/21領取

➢第二梯次：10/25起至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾在兩個梯次預訂期間，持健保卡前往4大超商，將個人健保卡插入超商事務機後，點選「振興五倍券」專區，輸入手機號碼，確認明細，接著列印小白單，即完成預訂。

➤領取：民眾收到簡訊通知或在五倍券官網查詢後，在領取期間內，再次前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再拿小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

二、五倍券官網預約及領取

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲五倍券官網預訂及領取流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

➢第一梯次：9/25至10/01預訂，10/08至10/21領取

➢第二梯次：10/25至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾若有讀卡機，前往五倍券官網後，插入個人健保卡辨識身分，並選擇領取通路與門市即完成預約；如沒有讀卡機民眾，可登入健保快易通App，點選五倍券驗證，再進入官網登入驗證。

➤領取：在領取時間內收到簡訊通知，或在五倍券官網查詢後，前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再持小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

在官網預訂的民眾，除了4大超商，也可選擇前往合作的超市或藥妝門市領取紙本券五倍券，目前全聯、美廉社、康是美、屈臣氏皆為通路，領取時攜帶領券序號以及身分證正本，前往門市櫃台確認後簽收。

三、郵局官網預訂與領取

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲郵局官網或電話預約及領券流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

10月4日起，民眾可至中華郵政官網或透過電話專線預約，10月12日至10月30日領券；11月1日則開放未預約民眾實體領券以及大宗預約領券，大宗預約領券開放六人以上，屆時里長也可以協助里民領取。

➤郵局官網預約：民眾在10月4日起可至郵局官網後，選擇郵局服務據點、日期、時段，依序填入預約數量、身分證號碼以及手機號碼，即可完成預約紙本五倍券。

➤電話預約：可撥打0800-700-199專線，由服務人員協助預約。

➤領取：在郵局官網或專線完成預約者，10/12起攜帶健保卡或身分證明文件，前往全國郵局據點，經郵局櫃檯人員資格確認後，即可領券簽收五倍券。而10/16、10/23兩個週六，支局將提供全日服務，機關、學校內郵局除外。

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