好食券「這間店」穩能用！網封最大贏家　秒背編號：吃4次收工

▲鄉民直呼，麥當勞會成為好食券的最大贏家。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券日前開放數位綁定，有不少人都拿到500元加碼好食券，在哪些店家使用成了熱論話題，經濟部好食券官網就指出，參加的店家要符合「財政部稅籍登記編號」。編號表列出後，就有網友覺得太複雜，直呼到一處用餐最保險，不僅符合資格，也提供各種支付方式，點名這間店「會成最大贏家」。

有網友在PTT的Lifeismoney板上分享情報「好食券使用方式」，列出「財政部稅籍登記編號表」，表示只要是營業登記項目符合好食券適用店家範圍，且有導入數位支付工具，就可以使用好食券，「詳細店家清單會於經濟部網站更新，店家未來也會張貼好食券標章，以及海報並張貼於店內。」

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但畢竟目前只有編號表，並非明確的點出可使用店家，就有人吐槽，「好籠統」、「有沒有想取消了，各位～」、「還是拿紙本好了」、「比較擔心的是百貨公司內的餐廳」、「感覺客服電話會接到爆XD」、「我只怕第一天開放使用會當機」、「這種複雜程度，難怪會想換回紙本。」

▲台灣Pay可消費的餐飲通路。（圖／翻攝自台灣Pay官網）

還有網友擔心，自己綁定的支付方式會很少餐廳支援，「台灣Pay餐廳很少」、「台灣Pay餐廳真的少……早知道綁卡」、「我覺得悠遊付更少==」、「還好綁了Line Pay，我看我們這邊的路邊小吃店都能用Line Pay了」、「除了Line Pay，其他美食支付都不多，街口也不多」、「自動判定有點危險，可能會算好了，結果不是你想的歸類。」

沒想到，就有人秒背出一間店的編號「麥當勞561114，笑而不語」，直呼麥當勞這次會成最大贏家，「吃麥當勞安定」、「麥當勞吃四次就沒了」、「只好拿來吃麥當勞XD」、「5次麥當勞就收工了」、「通通去買麥當勞，絕對沒問題」、「沒差，反正我一定全買麥當勞= =」、「麥當勞最穩。」

▲麥當勞支援各種支付方式，被網友讚最穩、一定沒問題。（圖／資料照）

不過，也有網友認為，使用起來應該不難，「不確定就拿發票上的統編查『財稅營業項目』」、「天天50嵐」、「台灣pay可以吃麥當勞、拿坡里、頂呱呱」、「肯德基、必勝客、達美樂都可以吧」、「這不是綁定前就要先考量的嗎」、「悠遊付：鮮茶道、乾杯、鼎王、天仁、85度C」、「我覺得順其自然得就能花掉這扣打 不用想太多」、「搞不懂到底是哪裡複雜啊！餐飲集團速食店都認列，無腦刷刷都扣得到。」