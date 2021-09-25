孟晚舟包機上發表感言：沒有強大的祖國「就沒有我今天的自由」

記者蔡紹堅／綜合報導

華為前財務長孟晚舟24日獲釋，搭上包機返回中國大陸，根據大陸官媒《央視》報導，她在飛機上發表了感言，對中國共產黨及中國政府表達感謝，並強調「沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」

▲孟晚舟獲釋。（圖／路透社）



孟晚舟表示，月是故鄉明，心安是歸途，舷窗外一片漆黑，機翼上的航行燈閃爍不停，在寂靜的夜空中，這些許的微光顯得格外溫暖，「此刻，我正飛越北極上空，向著家的方向前行，馬上就要投入偉大祖國母親的懷抱，闊別三年的祖國已在天涯咫尺。近鄉情更怯，不覺間淚水已模糊了雙眼。在中國共產黨的領導下，我們的祖國正在走向繁榮昌盛，沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」

孟晚舟指出，往事一幕幕閃過，恍若隔世，卻又歷歷在目。過去的1028天，左右踟躇，千頭萬緒難抉擇；過去的1028天，日夜徘徊，縱有萬語難言說；過去的1028天，山重水復，不知歸途在何處，「沒有在深夜痛哭過的人，不足以談人生，一次次墜入深淵，又一次次闖入暗夜，曾讓我輾轉難眠，更讓我刻骨銘心。淚水抱怨化解不了愁苦，傷春悲秋翻越不過泥濘，與其困頓掙扎，不如心向陽光，衝出陰霾。」

▼孟晚舟是搭乘包機返回中國大陸。



孟晚舟提到，有些風浪，難免艱險，唯有直面才能揚帆遠航；有些抵達，難免迂迴，歷盡波折終會停泊靠岸，「無數次奔跑，無數次跌倒，唯有此次讓我倍感堅強；無數次出發，無數次歸家，唯有此次讓我熱淚盈眶。萬家燈火總有一盞給我溫暖，浩瀚星河總有一予我希望，感動於心，感激於情。我們祈禱和平，幸運的是，我們生在一個和平的時代；我們崇尚偉大，可貴的是，我們生在一個偉大的國家。成長在改革開放時期的我，親眼目睹、親身經歷了共產黨領導下的中國和中國人民是如此偉大，全體同胞數十年如一日地艱苦奮鬥，讓我們的祖國走向繁榮富強，人民邁向共同富裕，為世界的和平與發展做出巨大的貢獻。」

孟晚舟強調，感謝親愛的祖國，感謝黨和政府，「正是那一抹絢麗的中國紅，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗時刻，引領我回家的漫長路途。感謝親愛的家人們，與我一起經歷風雨，見證歲月，安放我所有的喜樂苦悲。是你們的遙遙相伴，陪我越過層層山丘；是你們的默默守護，帶我跨出叢叢荊棘。」

孟晚舟說，感謝親愛的夥伴們，有一種浪漫叫並肩作戰，有一種純粹叫全力以赴，有一種果敢叫奮不顧身，回首此間，滿是靜水流深的情義和雷霆萬鈞的擔當，「感謝親愛的同事們，雖然分別已久，你們的真摯鼓勵和持續堅守，讓我們始終風雨同舟，艱難徵程波瀾壯闊，赤誠初心歷久彌堅。感謝所有關心我的你和你們，就算素未謀面，你們的濃濃情意、切切問候和深深祝福，如一道彩虹，斑斕了坎坷路途上的一隅天空。」