孟晚舟獲釋返中！「華為公主」3年引渡攻防落幕　完整時間軸一次看

▲ 孟晚舟先前出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國華為財務長孟晚舟因美國詐欺指控，2018年12月在加拿大被捕。這起事件激怒中國，引發其與美國、加拿大關係緊張，北京隨後也拘留2名加國公民，被指為中國的「人質外交」。經過近3年的法律戰，孟晚舟24日與美國司法部達成暫緩起訴協議，在加拿大法官終結引渡程序後，已搭上返回中國深圳的班機，《ETtoday新聞雲》為讀者整理孟晚舟被拘3年時間軸如下。

2018年12月

美國指控，孟晚舟誤導美國匯豐銀行，使其違反美國對伊朗的制裁。加國應美方請求，在她過境溫哥華機場時將其逮捕，消息於5日曝光。中方隔天要求加國，「立即糾正」這次錯誤的逮捕行動，將孟晚舟釋放。她在11日以1000萬加幣獲准保釋，在家中接受電子監控。

中國10日逮捕加國商人史佩弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig），指控他們犯下間諜罪。時任美國總統川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）13日指出，這顯然是中國對孟晚舟被捕的回應。中國外交部則表示，他們是因涉嫌危害中國國安被捕，24日呼籲美國、英國及歐盟，譴責加國逮捕孟晚舟的作法。

▲ 2名加拿大公民被中國政府拘留逾千日。（圖／路透）

2019年1月

中國3日宣稱，史佩弗及康明凱確實違反中國法律，調查也依法進行，但未提供指控細節。中國駐渥太華特使9日指責，加拿大及其西方盟友呼籲釋放二名家國公民，為白人至上主義行為。

美國司法部28日正式對孟晚舟及華為提起刑事訴訟，指控孟晚舟犯下銀行詐欺、電信詐欺雙重罪名，要求加國政府將其引渡至美。華為則被控謊報香港子公司所有權，以規避美國對伊朗制裁，以及竊取美國無線網絡運營商T-Mobile USA電信技術、商業機密及設備。

2019年3月

美國司法部1日正式批准孟晚舟引渡程序繼續進行。孟晚舟律師團隊3日則宣布，她的憲法權利受到嚴重侵犯，提出民事訴訟。

華為14日於紐約一家法院出庭，堅決否認密謀違反美國對伊朗制裁。

2019年5月

美國商務部正式將華為列入黑名單，17日起禁止美國公司向華為出售零件。川普政府同時積極遊說盟國，在5G網路建設中排除華為設備。

中國駐加國大使23日表示，中國與加拿大關係陷入幾十年來最低點。

2020年5月

卑詩省最高法院法官裁定，對孟晚舟的引渡程序可繼續進行，因為她被美國檢方指控犯下的罪行若發生在加拿大，將構成犯罪。

▲ 孟晚舟戴著電子腳鐐。（圖／達志影像／美聯社）

2020年6月

孟晚舟的律師指控，美國誤導卑詩省法院負責引渡案的法官，要求暫緩審理，因為美國的案件紀錄非常不準確，且蓄意扭曲事實，進而導致引渡程序被嚴重濫用。

史佩弗及康明凱被捕18個多月後，中國19日正式指控，他們涉嫌從事間諜活動及洩漏國家機密。

2021年3月

康明凱21日於北京受審，被控竊取中國國家機密，並將情報洩漏至國外。

2021年8月

儘管加拿大多次呼籲中國釋放二名加國公民，中國法院10日仍認定，史佩弗犯下間諜罪，判處11年徒刑。

孟晚舟引渡聽證會11日於卑詩省最高法院正式開始，近3年的法律鬥爭進入最後階段。18日聽證會最後一天，法官宣布休庭並表示，10月21日下次開庭前可能無法作出判決。

2021年9月

孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，美方將於2022年12月撤銷指控，並通知加國撤回引渡請求。加拿大法官簽署釋放令，孟晚舟當庭獲釋後不久便搭機離開加拿大。

加拿大總理杜魯道24日晚間證實，史佩弗及康明凱已經獲釋，搭上返國的班機，預計當地時間25日上午抵達。

▼ 孟晚舟據信搭乘這架中國國際航空公司的包機，飛回深圳。（圖／路透）

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