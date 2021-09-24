兒童「免疫負債」恐更易感染！流感10月開打　網哀：疫苗時代來臨

▲有5種疫苗在10月同時上路，黃立民建議12歲以下兒童接種流感疫苗，提升保護力。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台持續接種新冠疫苗，緊接10月流感疫苗開打。中央流行疫情指揮中心提醒，兩種疫苗須間隔至少7天，而且接種流感疫苗時，應主動告知接種史。台大兒童醫院院長黃立民指出，兒童長期處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，更容易感染病菌，因此建議12歲以下孩子一定要打流感疫苗，提升保護力。

近日AZ、莫德納疫苗陸續到貨後，安排進入接種時程，與10月份高端和輝瑞BNT疫苗（第十輪）時程重疊，加上同一時間流感疫苗也開打，首次有5種疫苗同時上路，考驗各醫院、診所等接種場地安排、人力配置和動線規劃。

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對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，兩劑疫苗至少要間隔7天。專家諮詢小組召集人張上淳也說明，根據專家會議結論，包含流感疫苗在內，無論打哪一種疫苗，和新冠疫苗施打都要間隔7天，以分辨不良反應究竟是何者造成。

至於5種疫苗10月間同時施打，是否會造成醫療院所作業困難？陳時中則回應，地方衛生局與醫護人員比較辛苦，「我們給他鼓勵」，但相關作業也很純熟，「我不認為會有問題」。

▲指揮官陳時中提醒，兩劑疫苗至少要間隔7天。（圖／指揮中心）

有鑑於秋冬是季節流感好發時期，也是呼吸道病毒（RSV）盛行季節。台大兒童醫院院長黃立民提醒，兒童在三級警戒時，因長期處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，未來傳染疾病大流行可能性就越大。

不過，黃立民指出，根據美國密西根研究發現，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率。另外，邁阿密大學米勒醫院研究也發現，施打流感疫苗可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。

換言之，流感疫苗有助降低新冠肺炎感染與重症率。另外，根據英國研究指出，若同時感染流感和新冠肺炎，死亡率是只感染新冠肺炎的2.27倍；若原先就是重症患者，合併感染後的死亡率是正常人的6.33倍。

值得注意的是，目前新冠疫苗適用年齡最低為12歲，因此黃立民建議，12歲以下孩子一定要打流感疫苗提升保護力，而且為了對兒童形成「包覆性保護」，無論家長是否已經接種新冠疫苗，全家都應施打流感疫苗，讓家庭保護力更完整。

消息一出，許多網友紛紛留言，「是不是以後都要生活在各種疫苗的時代」、「等不到新冠第一劑，卻有人打到第二、第三劑，中央是怎麼了」、「天天戴口罩，還有可能得流感嗎」、「每年打流感疫苗是例行公事了」、「我連第一劑AZ都打不到，打流感幹嘛」、「好啦無魚蝦也好，至少能降低重症跟感染新冠機率」掀起熱議。

▼台大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院）

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