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AUKUS「潛艦爭議」未了　強生與馬克宏同意加強合作

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

 ▲英國首相強生（Boris Johnson）在AUKUS「潛艦爭議」後與馬克宏通話。（圖／路透）

中央社記者陳韻聿倫敦24日專電

英國首相辦公室今天表示，首相強生今天上午與法國總統馬克宏通話，雙方重申英法關係的重要性，並強調英法在印度太平洋及非洲區域的長期合作具重要戰略意義。

強生（Boris Johnson）與馬克宏（Emmanuel Macron）也同意持續透過雙邊及北大西洋公約組織（NATO）等多邊機制在全球就共同關切事項密切合作。 這是英國、美國、澳洲近日宣布成立AUKUS三方安全聯盟，法國遭排除、失去大筆潛艦訂單並在外交上抗議之後，強生與馬克宏首度交談。此前美國總統拜登（Joe Biden）22日已與馬克宏通話。

對於法國不滿遭盟友背信棄義，並以強烈外交動作與言詞表達抗議，強生先是強調英法友好、英國對法國的愛「根深柢固」，接著22日刻意以不純正的法語要馬克宏自制，「饒了我吧」（donnez-moi un break）。

▲▼馬克宏。（圖／路透）

▲英方表示，馬克宏同意雙方就貿易爭議與漁權問題等議題持續溝通。（圖／路透）

不過，一些英國官員擔憂，法國可能挾怨在處理英國脫歐後與歐洲聯盟（EU）的貿易爭議，以及非法移民自法國橫渡英吉利海峽（English Channel）至英國海岸等議題，對英國採取更強勢作為。

強生與馬克宏今天也提及相關議題。首相辦公室表示，強生重申英國立場為必須斬斷人口販運的營利模式，並同意與馬克宏加強合作。雙方也同意就貿易爭議與漁權等問題持續溝通。

強生也說，期待馬克宏出席11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）揭幕的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）。

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