「塔綠班之歌」惹議　黃暐瀚為兩字道歉：針砭時事不希望彼此仇恨

▲黃暐瀚為「塔綠班之歌」挑起仇恨道歉，表示「美麗的風景，有藍有綠也有白」。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人黃暐瀚、民眾黨立委高虹安、「宅神」朱學恆日前一同唱「塔綠班之歌」，歌詞中使用「塔綠班」、「綠畜」等爭議字眼，引起各界熱議。黃暐瀚23日對此致歉表示，歌詞中的兩個字「綠畜」，是過去不曾使用，未來也不會使用的字眼，「因為我唱了，所以我在這邊公開道歉」，監督政府，但不是要毀滅政府，針砭時事，卻不希望搞到彼此仇恨。

黃暐瀚透過臉書表示，「其實事件發生的第一天，我就想致歉了｣。這幾天沒有說出口的心情是，「我是唱了，唱的時候還滿歡樂的，跟朱學恒直播的時候，總是很瘋，既然網友cue唱歌，朱學恒助理傳來歌詞，我也就看著手機上的歌詞，當場唱了。」

黃暐瀚道歉表示，唱的時候，真不覺得什麼，但後來那兩個字，引發軒然大波，身為演唱者，自然也難以卸責。他說，這兩個字，是過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為確實唱了，所以道歉。一直以來，自己都不是那種「別人闖紅燈，為什麼我不能紅線違規停車」的人。「別人的言詞如何，網路上彼此攻訐使用的字眼高不高尚？都與我無關，我在乎的是自己，是對？就堅持；有錯，就道歉，就這麼簡單。」

黃暐瀚強調，幾天過去，還是決定寫這篇文章，清楚表示自己的態度，因為自己從不逃避任何質疑。當年關西機場事件，光是為了大陸領使館的車輛，是開到泉佐野車站，而不是直接開進關西機場的「差別」，自己都願意公開道歉了。後來NHK來台灣訪問，所有訪問目標都拒絕受訪，也只有他自己願意接受訪問。唱歌用詞不妥這種事，怎麼可能選擇逃避？

黃暐瀚承諾，「歌詞中的那兩個字，是我過去不曾使用，未來也不會使用的字眼，因為我唱了，所以我在這邊公開道歉，往後會謹言慎行，唱歌也會多注意。身為媒體人，我監督政府，但不是要毀滅政府，針砭時事，卻不希望搞到彼此仇恨。真心希望台灣更好，中華民國更強盛，人民生活更幸福。」

黃暐瀚的文章也配圖附註，指照片是幾年前，在九州阿蘇火山拍的，「注意到了嗎？這樣美麗的風景，有藍有綠也有白」。