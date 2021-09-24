小貨車垂直違停成「2／3路霸」　酒駕騎士閃不過自撞慘死

▲劉姓駕駛違規停車，占用2/3道路，酒駕騎士閃避不及撞上身亡，事後又一直未與家屬達成和解，被判8月徒刑。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

一名劉姓小貨車駕駛違規跨越分向車道大迴轉，還把車輛垂直停在路上，占用2/3道路，酒後騎車的江姓騎士撞上身亡。劉姓駕駛認為江男酒後駕車自撞，無法將責任全歸咎自身，且只賠了10萬元補償死者家屬，讓死者家中長輩因此承受不住打擊，瞬間倒下，家屬不滿劉男犯後態度、堅不原諒，法官最後依過失致死罪，判劉男有期徒刑8月。

判決指出，69歲的劉姓工人2020年底駕駛小貨車行經湖口中正路時，因貪圖方便違規跨越分向車道，直接左迴轉，且未緊靠路旁、垂直臨停陸上，佔據路寬3分之2以上，遇上江男酒駕騎機車載徐姓友人回家時，高速撞上小貨車後斗。江男頭部重創，送醫不治，徐友則受到皮肉傷。

劉姓駕駛坦承違規跨越分向限制線左迴轉，且垂直停車，佔用2/3車道，嚴重影響行車安全，而應負起主要肇事責任，但認為死者酒後騎車，酒測值超過2倍（血液中酒精濃度達0.05％）以上，導致未注意車前狀況發生車禍致死，也應負擔起部分的肇事責任。

據現場員警提出報告，劉男於車禍發生後仍在現場並未離開，且於警察尚未知悉肇事者身分前，主動坦承肇事，符合刑法第62條自首減刑要件。

法官審酌，本起車禍發生於劉姓駕駛過失，在劃有分向限制線路段，違規將車輛垂直橫跨道路臨停，佔據車道3分之2以上，過失情節甚重，雖曾表示會儘量籌措100萬元賠償，但卻只賠償了10萬，讓家屬無法接受。

法官認，民事和解與否，涉及雙方賠償能力，無法強求，但讓死者家人無法接受的是，劉男未展現足夠悔意及誠意，積極處理本案。

法官表示，於承審本案時悲痛萬分，又能力有限，終究無法使雙方放下成見、達成和解，更無法撫平江男親友承受之痛，不過仍希望江男親友能節哀順變，特別是其家中長輩身體微恙，千萬要顧及自己健康，請勿過度悲傷、影響身體康復，家中無法再承受任何變故；同時劉男也應再盡力磋商和解，切勿火上加油，否則對自己和解部分更添阻力，希望劉姓駕駛能在法院判決及附帶民事訴訟判決確定前，再將心比心，盡全力彌補死者家屬所承受的痛苦。本案依過失致人於死罪，對劉姓駕駛判處有期徒刑8月。



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