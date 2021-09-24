彭文正疑遇碰瓷黨！被控「圓環撞機車」　查無碰撞痕不起訴

▲彭文正被告交通肇事過失傷害案，檢察官調查認為事證不足，不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人彭文正日前被1名機車騎士指控，在圓環變換車道時撞到他，涉嫌過失傷害，彭曾為此氣沖沖出庭，並向《東森新媒體ETtoday》記者表示，他絕對沒有碰到對方，堅稱遇到詐騙，並強調現場是「禁行機車」的內環道，案經台北地檢署調查，沒發現2車有碰撞痕跡，24日以罪嫌不足，處分不起訴彭。

彭文正曾任台大教授，曾主持電視節目《政經看民視》，後來轉戰網路主持《政經關不了》，近年蒐集各方意見，質疑總統蔡英文的博士論文真實性，並正式提告確認蔡的學歷真偽，目前案件因程序瑕疵，被高院裁定發回台北地院審理中。

鄒姓民眾提告指控，他在2020年11月15日傍晚，騎機車行經台北市仁愛路、敦化南路圓環時，遭彭文正從右後方撞上，害他手腳受傷，當時有警察到場處理，彭也有停下來製作筆錄。

彭文正事後挨告出庭受訪表示：「我沒有撞到他的車，他發簡訊給我說，再不聞不問試試看，就告我過失傷害，但是我有撞到他的車嗎？沒有！(機車)倒地的地方是禁行機車的內環道，所以我想我會加告他恐嚇取財，我想這對公眾人物來講，這是不能妥協的事情！」

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