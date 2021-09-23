曳引車一右轉…撞倒同向腳踏車　騎士頭部遭輾爆慘死

▲曳引車右轉時，疑因內輪差而撞倒輾斃車身旁的三輪腳踏車騎士。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子今天下午駕駛一台曳引車，行經埔里鎮地母廟牌樓前十字路口，綠燈起步右轉時疑因內輪差，與騎乘腳踏車的余姓男子發生擦撞，余男倒地後又被車輪輾過頭部，當場腦漿四溢而慘死；警方調查指出，陳男並未飲酒，訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

警方指出，事發時間是下午2時15分左右，曳引車的陳姓駕駛（50歲）當時正在慈恩街口的地母廟牌樓下停等紅燈，號誌轉綠燈後，右轉上和平東路，準備往埔里高工方向（往東）前進；未料余姓男子（65歲）當時騎著三輪腳踏車同向前進，與曳右轉的引車發生擦撞，人車應聲倒地後，又遭曳引車右後輪輾壓，引起目擊路人一遍驚呼。

警方獲報後趕抵現場，發現余姓男子因頭部破裂、腦漿外露，已明顯死亡，因此未將其送醫或進行PCR檢測，經詢問家屬，余男也非居家檢疫對象、無出國史及發燒等症狀；闖禍的陳姓男子經呼氣酒測值為0毫克，他供稱當時並未注意到車身旁有其他車輛經過。

警方懷疑這起不幸又是導因於內輪差而產生視線死角，訊後依過失致死罪嫌將陳男移送南投地檢署偵辦，並持續釐清肇事過程和原因。



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