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藍杯葛3+11「都是蘇貞昌的錯」　蔡壁如批蘇傲慢：道歉只是一場秀

▲▼蔡壁如批立院空轉是蘇貞昌的錯。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如批立院空轉是蘇貞昌的錯。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立法院黨團因不滿行政院「3+11專案報告」沒有公開決策原因，再度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。民眾黨立委蔡壁如24日批評，立法院空轉「都是蘇貞昌的錯」，這一切的源頭都指向蘇貞昌的草率與傲慢「民眾也不需要作秀式的道歉」。

蔡壁如透過臉書批評，今天立法院又是空轉的一天，人民的納稅錢又被浪費，國會繼續癱瘓，原本預計的專案報告和施政報告全數取消，藍綠攻防下的結果，是誰的錯？「我要說都是蘇貞昌的錯」。

蔡壁如質疑，不知恥、不知錯、不認錯，道歉只是一場秀，亳無意義，蘇院長道歉前，請告訴全民，你錯在哪裡，如何負責彌補錯誤「否則本席不接受你的道歉」，民眾也不需要這種作秀式的道歉。蘇貞昌說，對於每一條寶貴生命的消逝「我都深感遺憾與抱歉」，但是沒說明，為何國人因疫情受苦、死亡？為何沒有對國人做好百分百的照顧？

蔡壁如表示，這一切的源頭都指向蘇貞昌的草率與傲慢，在疫情最嚴重的時候、在國人疫苗覆蓋率不到0.1%的時候，中央疫情指揮中心（CDC）在沒有任何會議記錄、沒有任可公文命令下，隨便一紙新聞稿，就片面宣布「3+11」放寬機組人員的邊境管制。

蔡壁如強調，我們不得不容忍政府遊走在違憲、違法的灰色地帶，而配合政府防疫，程序正義、合法的行政SOP仍不容逾越，這是底線，若連這些都沒有了，那麼台灣根本不能稱為「法治」國家。所以3+11不管有沒有開會、是否只憑指揮官一句話就做決定，調整航空機組人員邊境防疫措施必須「照步來」，以一紙新聞稿就隨便改作業原則，算什麼？

蔡壁如質疑，特別條例之所以賦予霸王條款，是考量疫情緊急、事急從權，「本席要問的，是今年4/14放寬為3+11時，是符合哪項緊急授權條件？」指揮中心連發一封公文的程序都免了，直接拿記者會新聞稿當成公文下令，台灣還有法治嗎？

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