「3+11」補充報告在野黨不買單　李彥秀批蘇貞昌：罹患精神分裂症

▲國民黨副秘書長李彥秀。（資料照／記者徐斌慎攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌24日提出更新版的3+11專案報告，以因應在野黨對原版專案報告的不滿，不過國民黨副秘書長李彥秀批評，蘇貞昌的專案報告與施政報告，內容差異極大，美化了疫情造成的傷害，「難道蘇內閣罹患精神分裂症？」

李彥秀在臉書發文指出，9月17日行政院「3+11專案報告」，僅用12頁的報告，草草敷衍八百多條人命。報告中提到，「迅速應變，妥善決策對應，這是多麼不容易」、「台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟」，這讓在野黨立委強力杯葛，社會輿論譁然。

李彥秀表示，蘇貞昌不敵民意壓力，終於在今天提出「3+11專案報告（補充報告）」，希望能在今天站上立法院的備詢台。蘇貞昌並在報告中提及，「基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」、「對各界的指教，我們都會虛心檢討、持續改進」。

李彥秀批評，同一時間，蘇貞昌的「施政報告」內容卻是「在蔡總統領導下，行政院團隊全力以赴，全體國人上下一心，團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為舉世滔滔中的幸福之地」、「所以（台灣）能在百年大疫中，被世界看見，被國際肯定」。

李彥秀質疑，難道蘇內閣，罹患精神分裂症（思覺失調）？同一天的兩份立院報告，對於疫情，居然會有天差地別的差異。超過800條寶貴的生命消逝，800個家庭無法再享受中秋團員之樂，800位不幸往生者，只能草草火化，無法莊嚴離去。在蘇貞昌的眼中居然是「幸福之地」。

李彥秀強調，BBC、彭博、CNN痛批「自滿的政府」造成疫情的破口，經濟學人評比生活「正常指數」（normalcy index），台灣在全球50大經濟體中排名倒數第2，這樣的國際負評。在蘇貞昌眼中居然是「被世界看見，被國際肯定」。