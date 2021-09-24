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社會 社會焦點 保障人權

foodpand亂取餐「害店家重做」！業者怒PO畫面　警追女外送員到案

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

行為真的惡劣！新北市蘆洲享樂義廚楊姓老闆控訴，一名foodpanda外送員到店後未依規定報上單號，經現場店員提醒後，還疑似報復取走UberEats外送員的餐點，導致店家除了要重新製餐外，foodpanda平台還要退還客戶款項、訂餐的客人也拿不到該有的餐點，形成3輸局面。目前全案蘆洲分局警方已經介入，將通知該名外送員到案說明。

▲▼蘆洲foodpanda外送員故意拿錯餐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲foodpanda外送員李女行為全被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

業者楊老闆指出，昨(23日)晚間該名foodpanda外送員到店取餐，但卻沒有依規定報單號，當時現場服務人員也相當忙碌，因此沒有注意，後來才知道外送員已經到場，因此也立即處置，並請她稍候；但對方不知是否等太久不耐煩、還是故意報復，離去時不但沒有取走應取的餐點，還將另名UberEats外送員的餐點拿走，直到UberEats外送員遲遲未拿到餐點向店員反映，業者調閱監視器全案才因此曝光。

楊姓老闆說，事後店員只好重新製作UberEats的訂單，如此不但耗時，且原本做好的foodpanda餐點也浪費掉了，不只該名客人拿不拿下訂的餐點，foodpanda平台還須退還客戶款項，根本就是「3輸」。楊姓老闆認為，該名外送員心態可議，因此決定公布監視器畫面，提醒大家注意；蘆洲警方經網路巡邏發現後，目前也已經介入調查，經查，該名foodpanda外送員為39歲的李姓女子，後續已通知其到案說明。

▲▼蘆洲foodpanda外送員故意拿錯餐。（圖／記者陳雕文翻攝）

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