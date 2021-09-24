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社會 社會焦點 保障人權

Pro級師傅「沒事幫巡田」　原來這每顆可賣800元

▲北斗警方抓到抽水馬達大盜。（圖／北斗警分局提供）

▲北斗警方抓到抽水馬達大盜。（圖／北斗警分局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化地區近日接連傳出農田抽水馬達被偷竊，農民氣得大罵，買一顆要上萬元，「到底是哪個人偷的」，北斗警方昨日在大城鄉將蔡姓慣竊緝捕到案，也在其住處找到偷來的水馬達，還有油壓剪、板手、鐵鎚、螺絲起子等等，專業的配備行頭可以媲美水電行，讓警方搖頭，果真是PRO級的。

▲北斗警方抓到抽水馬達大盜。（圖／北斗警分局提供）

北斗警方組成專案小組遂擴大調閱抽水馬達遭竊現場50餘組監視器影像，經整合過濾分析，發現籍設彰化縣大城地區蔡姓慣竊涉有重嫌，隨即報請彰化地方檢察署傅克強檢察官指揮偵辦。

據警方初步調查，蔡男平日無業，開著自家轎車，沿著鄉間小路巡視，只要看到哪片田沒有農民在場，便順手將抽水馬達放在車上帶走，一個變賣800元，從8月下旬至今已經接獲16人報案，警檢上門找到他時，他還一臉疑惑，最後被依涉嫌加重竊盜罪，向法院聲請羈押獲准。

▲北斗警方抓到抽水馬達大盜。（圖／北斗警分局提供）

▲竊嫌將抽水馬達及機具放車上。（圖／北斗警分局提供）

分局長楊志傑指出，農民灌溉農田必須依賴抽水馬達，民生竊盜是人民最大的痛，犯罪手法的精進增加警方查緝難度，而防制竊盜是警察責無旁貸的職責，警方也會持續加強民生農漁機具之防竊巡守工作，保障大家財產安全，同時也呼籲銷贓的轄內資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。

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