幕後／蔡政府出手加入CPTPP心法曝　形塑在國際與中國平起平坐

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台灣、中國相繼宣布加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），總統蔡英文在推特表示，這是自她上任總統以來，一直在努力的工作，並尋求國際友人的支持。耐人尋味的是，為何台灣選在這個時間點宣布加入？我國涉外人士點出，台灣本次爭取的策略，不外是秉持《孫子兵法》「勝兵先勝而後求戰」的心法。

所謂「勝兵先勝而後求戰」的心法，涉外人士表示，面對CPTPP這「超高標準」的國際貿易協定，台灣的爭取策略，亦即先把台灣在整體經貿上的發展標準提高，讓自己成為適格的先進經濟體，未來無論輪值主席國換誰，都必須正視台灣成為會員的重要性；至於中國提出申請，對台灣來說，讓接下來申請的議程，反而成為雙方在國際上平起平坐的舞台。

首先，有關台灣、中國兩國申請加入CPTPP此一議題上，各國的態度。身為輪值主席國的日本，對台灣抱持歡迎態度，而中國則趨於保守，日本經濟再生擔當大臣西村康稔表示，要視中國是否有決心能遵守高標準規定且是否能進入市場；此外，日本媒體也引述一名政府官員的說法，表示中國要加入CPTPP，需包括日本在內的各國同意，提醒加入門檻很高。

該官員進一步指出，中國不僅對國有企業採取優待措施，也無法確保資訊跨國能自由流通，此外，中國與澳洲等部分成員國存在貿易衝突，加入需要所有成員國點頭，尚不清楚是否能獲得所有成員國同意。而在澳洲的態度方面，澳大利亞貿易部長特漢（Dan Tehan）對於中國加入，就有表明其態度，認為除非北京停止對澳大利亞進口商品加徵報復性關稅，並恢復雙方部長級接觸，不然澳洲將反對中國加入。

不過，中國在國際間也非一面倒被否定，明年CPTPP的主席國新加坡，以及馬來西亞，還是有表達出相當程度正面的態度。因此，蔡英文政府在這波申請加入CPTPP的出手時機點與思路，格外耐人尋味。涉外人士指出，中國的想法，應該是趕快遞件申請，「仗勢」至少可以卡一下台灣，但現實是，現在世界的勢頭並不是這樣子。

涉外人士表示，可以想像，今年只剩下幾個月，明年變成新加玻輪值主席，本來如果沒有中國攪局的情況下，新的主席國或許有動機找些理由推遲台灣的申請，但現在中國既然遞件了，台灣也在完成相關程序後提出申請，接下來的輪值主席國勢必難以把條件成熟的台灣放著不管，卻對各種條件都沒有到位的中國開後門，而未來的審查攻防，反倒為台灣創造了一個與中國平起平坐的國際舞台與機會。

涉外人士說，中國人的祖先就在《孫子兵法》揭露了這樣的奧義：「勝兵先勝而後求戰」，就是要打勝仗的軍隊，勢必先取得勝利的戰略位置，擁有取勝條件後，才會投入戰鬥，所以台灣遞件的時間點，按照程序，自然是在各種諮商、準備工作都到位，並依規則向各國照會之後才動手遞出申請，並且一一地完成知會，讓各國知道台灣對於遵守相關規範的誠意跟能耐。

相較於台灣在正式申請前，依既有的規則與慣例向各國知會，中國方面應知道些眉目，因此率先拋出加入CPTPP，以為先喊先贏，近可以卡台灣，說不定還可以有機會突圍目前的內外困頓。涉外人士說，令人訝異的是，北京政府連最起碼的事前諮商的基本動作都沒有，遞件後連知會所有會員的動作也未進行，而以一個條件不成熟，卻填了報名表等著通過的姿態出現，剛好犯了兵法裡「敗兵先戰而求勝」的大忌。

涉外人士表示，台灣在準備完備下出手，剛好讓未來的輪值主席國在處理時，同樣不能排除有申請，且各項條件完備標準的台灣，讓台灣以一個優質申請者的姿態出場。他說，未來中國在審查過程中，勢必在各種嚴格標準檢驗下突顯各種不足，還得面對各項條件更好的台灣。

▼鄧振中23日說明申請CPTPP細節。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

