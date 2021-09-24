翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物　守護山林森森不息

▲在國有林或公有林內的貴重木都是禁止砍伐，甚至連撿拾漂流的貴重木都是違法行為。（示意圖／達志影像）

愈來愈多的工藝品店內販售著由貴重木材所製成的「金磚」、「文殊筆」、「發財豬」等飾品或藝品，甚至還標榜著由台灣紅檜、扁柏、肖楠、紅豆杉或牛樟等台灣珍貴木材所製成。此外，我們也時常看到這類的新聞，某天然林內有山老鼠為了竊取紅檜、扁柏等林木的樹瘤，而將千年神木伐倒之情事。但你可能沒有想過，在你購買這些木製品的同時，其實已成為山老鼠的共犯，成為盜伐集團銷贓的管道，直接助長了不法歪風。

近年來，因紅檜等珍貴樹種禁止砍伐，木材來源稀少，製成品價格昂貴，讓山老鼠在各森林深處橫行，不法獲利甚豐，更讓這些需要數千年才能長成的林木，一夕間倒下。

為了遏止這些不法惡行，於2012年間，主管機關針對《森林法》第50條及第52條，有關違犯竊取森林主、副產物之刑責，提出相關修正，特別針對貴重木加重罰責。而修正後之《森林法》第50條及第52條規定，更大幅提高竊取森林主、副產物及收受贓物等行為之有期徒期與罰金金額，尤其第52條對於竊取具有高經濟或生態價值之貴重木者，加重其刑至二分之一，也就是說最高可處10年6月有期徒刑，罰金也再提高為贓額10倍以上、20倍以下。

什麼是貴重木呢？依《森林法》第52條第4項之定義，貴重木之樹種指具高經濟或生態價值者。主管機關將台灣扁柏、紅檜、巒大杉（香杉）、台灣肖楠、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、台灣杉、烏心石、櫸（台灣櫸）、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等12 種樹種，公告為貴重木之樹種。什麼又是森林主、副產物呢？依《國有林產物處分規則》規定，主產物是指，生立、枯損、倒伏之竹木及餘留之根株、殘材；副產物則指，樹皮、樹脂、種實、落枝、樹葉、灌藤、竹筍、草類、菌類及其他主產物以外之林產物。《森林法》第50條規定，竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上300萬元以下罰金；若森林主產物為貴重木者，又有前述第52條第1項及第3項之加重規定。

所有在國有林或公有林內的貴重木都是禁止砍伐，甚至連撿拾漂流的貴重木都是違法行為，因此市面上由台灣原生種貴重木材所製成的「金磚」、「文殊筆」、「發財豬」等藝品，幾乎都是由山老鼠竊取森林主、副產物之「贓物」。也就是說，市面上很難有「合法取得」的貴重木，因此若有買賣貴重木的製品，其實可能就是買森林主、副產物之贓物的行為，依《森林法》規定，最高可處到10年6月的有期徒刑，另外還要科處該製品市價的10倍至20倍的罰金。

「沒有買賣，就沒有殺害」這句話不只可以用在動物製品的買賣上，更可以用在森林產製品上，因為守護森林的真正力量，是在我們消費者手上。千萬不要因為一時的收藏，而使自己成為讓森林哭泣的殺手。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●翁偉倫，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。