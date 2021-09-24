　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物　守護山林森森不息

▲▼ 森林,樹林,山。（示意圖／達志影像）

▲在國有林或公有林內的貴重木都是禁止砍伐，甚至連撿拾漂流的貴重木都是違法行為。（示意圖／達志影像）

愈來愈多的工藝品店內販售著由貴重木材所製成的「金磚」、「文殊筆」、「發財豬」等飾品或藝品，甚至還標榜著由台灣紅檜、扁柏、肖楠、紅豆杉或牛樟等台灣珍貴木材所製成。此外，我們也時常看到這類的新聞，某天然林內有山老鼠為了竊取紅檜、扁柏等林木的樹瘤，而將千年神木伐倒之情事。但你可能沒有想過，在你購買這些木製品的同時，其實已成為山老鼠的共犯，成為盜伐集團銷贓的管道，直接助長了不法歪風。

近年來，因紅檜等珍貴樹種禁止砍伐，木材來源稀少，製成品價格昂貴，讓山老鼠在各森林深處橫行，不法獲利甚豐，更讓這些需要數千年才能長成的林木，一夕間倒下。

為了遏止這些不法惡行，於2012年間，主管機關針對《森林法》第50條及第52條，有關違犯竊取森林主、副產物之刑責，提出相關修正，特別針對貴重木加重罰責。而修正後之《森林法》第50條及第52條規定，更大幅提高竊取森林主、副產物及收受贓物等行為之有期徒期與罰金金額，尤其第52條對於竊取具有高經濟或生態價值之貴重木者，加重其刑至二分之一，也就是說最高可處10年6月有期徒刑，罰金也再提高為贓額10倍以上、20倍以下。

什麼是貴重木呢？依《森林法》第52條第4項之定義，貴重木之樹種指具高經濟或生態價值者。主管機關將台灣扁柏、紅檜、巒大杉（香杉）、台灣肖楠、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、台灣杉、烏心石、櫸（台灣櫸）、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等12 種樹種，公告為貴重木之樹種。什麼又是森林主、副產物呢？依《國有林產物處分規則》規定，主產物是指，生立、枯損、倒伏之竹木及餘留之根株、殘材；副產物則指，樹皮、樹脂、種實、落枝、樹葉、灌藤、竹筍、草類、菌類及其他主產物以外之林產物。《森林法》第50條規定，竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上300萬元以下罰金；若森林主產物為貴重木者，又有前述第52條第1項及第3項之加重規定。

所有在國有林或公有林內的貴重木都是禁止砍伐，甚至連撿拾漂流的貴重木都是違法行為，因此市面上由台灣原生種貴重木材所製成的「金磚」、「文殊筆」、「發財豬」等藝品，幾乎都是由山老鼠竊取森林主、副產物之「贓物」。也就是說，市面上很難有「合法取得」的貴重木，因此若有買賣貴重木的製品，其實可能就是買森林主、副產物之贓物的行為，依《森林法》規定，最高可處到10年6月的有期徒刑，另外還要科處該製品市價的10倍至20倍的罰金。

「沒有買賣，就沒有殺害」這句話不只可以用在動物製品的買賣上，更可以用在森林產製品上，因為守護森林的真正力量，是在我們消費者手上。千萬不要因為一時的收藏，而使自己成為讓森林哭泣的殺手。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

翁偉倫／汽車保險怎麼保？撞到千萬豪車誰來賠

●翁偉倫，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／今日增1本土「鴻海子公司員確診」　另增7境外
LIVE／八大行業有望解封　陳時中最新說明
快訊／高雄25歲刑警酒駕自撞　酒測1.08命危搶救中
iPhone13 Pro才拿半天「他秒轉賣2支」　內行驚見1
貨輪入港掛著「巨大鯨魚屍體」　驚悚照片曝
小12歲嫩妻偷偷典當黃金變現金　男星淚崩：我們家有窮成這樣嗎
老公墜樓亡…資深女星「獨居10年近況曝光」！　24小時開著電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

山中寶正值產季！3男潛入林班地遭警埋伏　搜出市值12萬牛樟芝

貨車蓋黑布狂駛！「佛珠警長」神鼻聞出牛樟味　救回2顆百年奇木

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

山老鼠盜採10萬肖楠木　連日出入曝行踨

翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物　守護山林森森不息

檢察官情緒智商列入考評　院檢盼加速淘汰不適任司法官

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物　守護山林森森不息

檢察官情緒智商列入考評　院檢盼加速淘汰不適任司法官

今增1例本土在新北市！　20多歲「鴻海子公司女員工」列案號

老師不用再背身障學生爬樓梯！　蘇巧慧爭取無障礙電梯正式啟用

Lexus電動跨界休旅UX300e規格曝光　外界推估售價至少160萬起跳

快訊／今增1本土「鴻海子公司員工判定陽性」　另增7境外

北市某獅子會爆晚宴沒戴口罩敬酒　衛生局要查

第二戶沒寬限期　投資客冷眼：送給928檔期的大禮！

結構性問題不解決　柔道童的不幸意外不會是最後一次

不是揍人就是辱罵！　教練的「愛」讓人好害怕！

體能當體罰成常態　「認同威權」竟是台灣體育圈的教養模式

蔡英文訪李洋母校基隆高中　允設青少年羽球訓練中心

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

法律熱門新聞

檢察官EQ列淘汰指標　院檢認同

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

5男關一起　牢房竟變炮房

翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物

施建新告Google網路遺忘權再敗

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

狼警性侵當事人　二審判4年半

劉彥君／地上權住宅知多少

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

更多熱門

相關新聞

噁男恐怖箱　騙6名國中女摸鳥

噁男恐怖箱　騙6名國中女摸鳥

桃園林姓男子異想天開，竟自製「恐怖箱」，在紙箱兩側開洞，一側騙少女伸手入洞摸物，說猜出箱內物品就有禮物；結果竟在另一側的洞口，伸入自己的下體。有6名國中女生在一小時內陸續被騙，摸到林男下體。一審將林男判刑8月，上訴二審後，高院二審改將林男判刑2年、緩刑5年。可上訴。

檢察官EQ列淘汰指標　院檢認同

檢察官EQ列淘汰指標　院檢認同

潤寅案公主楊宇晨　二審獲減輕度

潤寅案公主楊宇晨　二審獲減輕度

高雄檢座稱「辯護人吸毒？」檢評會請雄檢查

高雄檢座稱「辯護人吸毒？」檢評會請雄檢查

法官偷拍電腦　被害女法官當庭哭泣

法官偷拍電腦　被害女法官當庭哭泣

關鍵字：

法律司改人權翁偉倫盜伐山老鼠貴重木森林法銷贓贓物

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

澎恰恰get救命符！起底白衣男背景超狂

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面