山老鼠盜採10萬肖楠木　連日出入曝行踨

▲警方查獲李姓男子盜伐國有珍貴肖楠木。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

56歲李姓男子涉嫌盜伐國有珍貴肖楠木，因連日出現山區引起警方注意，大溪警方於29日在台七線34.5K處攔截到該車輛，當場從嫌犯車上獲3塊國有珍貴肖楠木，價值約10萬4千元，警方於偵詢後移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲嫌犯掩人耳目以黑色塑膠袋包裹盜伐木塊。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局表示，警方發現1部自小貨車連日來常於同一時段出沒於國有林地周遭，行跡十分可疑，昨日警方執行巡邏勤務時，又發現該輛自小貨車出沒，立即尾隨並通知線上警力實施攔截圍捕，隨後於台七線34.5K處攔截到該車輛，順利查獲嫌犯李姓男子，李男為掩人耳目還用黑色塑膠袋包裹盜伐木塊，員警從嫌犯車上起獲國有珍貴肖楠木3塊及盜伐工具，經通知林務局前來鑑定為國有珍貴肖楠木(130公斤，總價值約新臺幣10萬4千元)，警方於偵詢後移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲被盜3塊肖楠木重達130公斤價逾10萬元。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，林木生長不易，遑論是國有林地內的保育林木，盜伐者為了一己的私利，任意盜伐、盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行惡劣，警方將持續加強巡邏，保護國家珍貴林木。

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