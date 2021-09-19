山中寶正值產季！3男潛入林班地遭警埋伏　搜出市值12萬牛樟芝

▲查獲作案工具一批及牛樟芝2包，總重達1001.66公克，市值近12萬元。（圖／花蓮林管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

3名男子日前潛入花蓮林管處國有林地盜採牛樟芝於下山途中遭警方埋伏查緝，查獲牛樟芝2包，總重達1001.66公克，市值近12萬元，3名男子也當場遭逮捕移送偵辦中。

花蓮林區管理處接獲情資，有3名可疑人士由國有林地往卓溪鄉崙天向產業道路下山，旋即會同花蓮縣玉里分局崙天派出所，及內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊花蓮分隊，前往埋伏查緝，當場查獲3名犯嫌及所竊森林副產物牛樟芝2包，總重達1001.66公克，市值近12萬元，全案移由警方偵辦中。



林管處表示，目前正值牛樟芝生長時節，線報山老鼠蠢蠢欲動，因轄管山區路線交錯，徒耗大量人力及物力，與山老鼠鬥智，無法全面遏止違法事件發生，為保護珍貴的森林資源，在貴重木易盜伐、易倒垃圾區域等熱點，利用科技器材蒐證。近日發現監測設備頻傳有車輛及人員進入熱點區域，立即動員攔查並查獲不法，讓山老鼠無所遁形，將以違反森林法與竊盜罪嫌移送警察機關偵辦，並追查後續收贓管道。



林管處呼籲，森林是國家重要資源，提供生物多樣性保育重要一環，少數不肖莠民為一己之利，盜取森林主副產物，影響自然和諧共處之道。未來林管處將持續使用科技辦案，請民眾切勿以身試法，共同保護森林資源，達到永續發展目標。

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