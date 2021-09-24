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噁男自製「恐怖箱」竟開洞伸下體！騙6名國中女學生伸手摸鳥

▲▼美國專家指出，未來男性胎兒陰莖恐怕受化學物質汙染而變小。（圖／取自Pixabay）

▲桃園噁男自製恐怖箱，放入自己下體騙女學生撫摸。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子異想天開，竟自製「恐怖箱」，在紙箱兩側開洞，一側騙少女伸手入洞摸物，說猜出箱內物品就有禮物；結果竟在另一側的洞口，伸入自己的下體。有6名國中女生在一小時內陸續被騙，摸到林男下體。一審將林男判刑8月，上訴二審後，高院二審改將林男判刑2年、緩刑5年。可上訴。

判決指出，林男在去年3月某個下午放學時間，攜帶一個兩側各穿有一洞口的紙箱，開車前往桃園市蘆竹區某國中附近。他在3點45分左右，先看到2名穿著制服的國中女生，就預先將紙箱放在肚子下方，並將自己的生殖器從一側的洞口放入紙箱內，並以進行問券調查為由，騙2名女生說，如果伸手進箱子內以觸摸方式猜對紙箱內之物品，就可獲得獎品。2人不疑有他，分別伸手觸摸後，發覺有異，趕緊逃離。

15分鐘後，林男又以相同手法，騙取1名國中女生伸手觸摸林男下體；40分鐘後，又騙到3名穿著制服的國中女生伸手觸摸。總計他在不到1小時內，就騙到6名國中女生伸手觸摸自己的下體。被害女學生當下雖然都發覺有異，但都不敢作聲，離開後才決定報警，警方比對監視器畫面後，逮捕林男。檢方依照「對少女強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，林男坦承不諱，至於被害女學生均出庭作證，有人說「摸到一個奇怪的東西，覺得噁心」、「當下覺得很有可能是男生的生殖器就覺得很可怕，馬上抽出來」、「我摸到熱熱的、軟軟的，感覺奇怪、不舒服」、「我覺得很噁，我還去找水要洗手」、「摸到很像矽膠軟軟有溫度的東西，一摸到我就覺得很不舒服所以趕快把手收回來」。

此外，被害女學生家長也證稱，有些被害人回家後哭泣，也說感到恐懼、噁心、緊張、害怕。一審法院認定林男有罪，判刑8月。檢方認為判刑過輕，上訴第二審。

案經高等法院二審審理後，仍認定男子犯下6次罪行。由於林男與部分被害人達成和解，高院也認為，本罪最輕本刑為3年以上有期徒刑，但他的犯行「時間尚屬短暫，而所為違反意願之方式尚未對被害人造成身體上之傷害，此等犯罪之手段、情節尚與一般不顧被害人拒絕或哀求而持續施以更激烈之強暴、脅迫手段，甚或造成被害人身體傷害而違反被害人意願之情狀有別。」高院認為林男犯罪「情輕法重」，故依刑法59條減刑，最後改判林男有期徒刑2年；此外，也宣告他緩刑5年的自新機會，緩刑期間內交付保護管束，並提供120小時的義務勞務。

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