翁偉倫／汽車保險怎麼保？撞到千萬豪車誰來賠

▲大多數人所想到的汽車保險，都是只有賠自己的「甲式」、「乙式」或「丙式」的車體險，而忽略了賠別人的責任險。（圖／視覺中國）

站在台北市東區街頭，看看過往車輛，幾百萬元的雙B跑車已經不算什麼，更多的是法拉利、藍寶堅尼、賓利或勞斯萊斯等千萬名車，已三不五時地就從你身邊擦身而過。我們常聽到這些名貴轎車發生車禍事故的新聞，但這些千萬名車可真得是撞不得，隨便一個保險桿或車門之擦撞，往往維俢費用就是百萬元起跳，若以現在一般人的薪資所得計算，可能要好幾年不吃不喝才賠得起。

會不會發生車禍其實跟駕駛技術沒什麼關係，倒是和運氣及注意力比較有關。只要有交通事故發生，最常聽到的一個法律名詞就是「第三人責任險」。那麼誰是「第三人」？「責任險」又是什麼呢？

依《保險法》的規定，保險契約就是一方事前給付保費，向保險公司購買保險；當約定的意外發生後，保險公司則須按約定的方式給付理賠。法律上所謂的「第三人」就是指「他人」，也就是本人以外之人，因此「第三人責任險」就是保障他人的保險，發生事故時，保險公司只會幫你賠償對方的損失，但不會賠償你自己的。

另外，與車輛事故有關的還有《強制汽車責任保險法》，這也是每一輛車都會保的強制險。但應注意的是，依《強制汽車責任保險法》第7條的規定，強制汽車責任險只賠償因汽車交通事故所致的傷害或死亡，所以若沒有其他的第三人責任險，事故發生後，強制險是不會賠償對方的財產損失，也就是對方車輛的修復費用，強制險是不會幫你付一毛錢。這也就是「任意第三人責任險」的重要性。

舉一個例子，開一輛300萬元的車子在路上，即使發生了事故，你自己把這台車撞爛了，當你沒有保險的話，自己的損失再怎麼大，最多就是損失300萬元。但若撞到人或他人車輛，你的賠償責任永遠是無法預測。

然而，大多數人所想到的汽車保險，都是只有賠自己的「甲式」、「乙式」或「丙式」的車體險，而忽略了賠別人的責任險。但是，一旦發生死亡事故，依現今民事法院的判決，賠償可能高達數千萬元，然而強制險賠償的上限只有200萬元，剩下的，也只能傾家盪產的從自己的口袋中拿出錢來賠償。若沒有保險，你賠得起嗎？

你可能也沒想過，一輛300萬元的車，即使最便宜的車體險，每年保險費也要7、8萬元，但發生事故後，即使你撞到一輛要價1,600萬元的賓利，可以幫你賠償的任意第三人責任險及超額責任險，保險費可能不到六千元。所以，開車行走江湖，你應該做的事是買足責任保險，單單只靠強制險，發生事故時，恐讓你損失慘重。

●翁偉倫，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。