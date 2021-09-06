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社會 社會焦點 保障人權

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團、盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／南投報導

保七總隊今年6月起執行山林巡邏，發現花蓮縣壽豐鄉山區有山老鼠留下的盜伐林木工具頭燈、鏈鋸及登山用品，警方研判有山老鼠集團出沒；警方成立專案小組展開監控，發現該盜伐山林的山老鼠集團遷移到南投縣仁愛鄉繼續盜伐檜木、扁柏等珍稀林木，警方8月30日收網，逮捕涉案的逃逸越南籍移工及台籍共犯6人到案。

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

保七刑大接獲上情追查，並會同南投縣刑警大隊、竹山、仁愛分局、彰化縣和美分局、移民署台北市專勤隊，報請南投地檢署指揮偵辦，警方在8月30日收網，動員超過40名警力，趁清晨搜兵分多路分赴彰化縣伸港鄉、南投縣竹山鎮等山老鼠成員窩藏地點攻堅搜索。

警方逮捕該集團杜姓、阮姓越南籍逃逸移工、及其餘4名台籍共犯、並查扣山老鼠集團成員手機、帳冊、起獲包含紅檜、扁柏、樹瘤、奇木金磚等高價珍稀木製品，這些盜伐珍稀原木成品重量達200公斤。

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊6日宣布逮捕越籍逃逸移工組山老鼠集團盜伐珍稀檜木扁柏案件。（圖／記者張君豪翻攝）

據調查，兩名越南移工負責先上山開路、並接應山老鼠集團成員上山作業，台籍成員則身負木材加工專長，負責洗淨、風乾原木後上漆製成樹瘤、金磚等高價原木工藝品，警懷疑這些非法盜採加工的工藝品，部分已銷贓到觀光地區的原木藝品店。

警方指出，查獲這批高價的生立木及加工成品，都是從國有林班地樹林盜伐，其中俗稱鳳尾瘤的檜木樹瘤，單一成品售價就超過新台幣50萬元；涉案移工落網後否認盜伐，但警方在其日常使用背包內搜出兩顆木瘤製品，當場人贓俱獲，訊後將6人分依違反森林法移送地檢署偵辦。

警方表示，近年來部分外籍移工嫌收入太少，多鋌而走險陶藝加入山老鼠集團上山盜木、收入頗豐，但保育區奇木都是千百年孕育而成，是全民珍貴資產，呼籲民眾切莫加入盜伐山林產業以免觸法。

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