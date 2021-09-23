桃園地院男法官偷拍隱私　女法官泣訴：想殺掉忘記關電腦的自己

▲桃園地院法官蔡政佑，因偷拍女法官電腦涉侵犯隱私，到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。女法官提出妨害秘密罪告訴，蔡政佑一審遭判刑5月。案經上訴，高等法院23日再度開庭，被害女法官當庭痛哭，「想殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生。」全案辯論終結，定10月21日宣判。

本案發生於去年5月25日中午時分，曾姓女法官因有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的法官蔡政佑代為處理公務，蔡男竟藉此機會，觀看曾女公務電腦螢幕上顯示，與他人間之LINE對話紀錄。蔡男懷疑曾女可能有婚外情，極有違反《法官倫理規範》之情事，隨即以自己手機拍攝曾女電腦螢幕上之LINE對話畫面。嗣後，蔡男就將本事告知桃園地院院長邱瑞祥，還提供拍攝之照片。

但院長調查後，曾女向院長表示，雙方均已離婚，並非婚外情。院長轉告蔡男，但蔡男不信，又在同年6月17日下午4時30分許，乘無人在辦公室之際，使用曾女公務電腦，發現曾女於LINE通訊軟體曾向他人表示擔憂自己受調查等等話語，蔡男認為此為重要證據，並使用滑鼠向上滾動、瀏覽曾女其他LINE對話，並以手機拍攝電腦螢幕畫面約20餘張照片。由於曾女早就擔心被調查，因此在座位後方裝設監視器，拍下蔡男偷偷使用曾女電腦的畫面。曾女隨即提出妨害秘密告訴，並請求檢方搜索桃園地院，全案因此爆發。

蔡政佑遭起訴後，一審認定蔡男犯下2罪，判刑5月。案件上訴第二審，高等法院23日再度開庭審理。蔡男對於起訴的犯罪事實，大多表示沒有意見。但被害女法官陳述時，當庭哭泣。

曾女多次流淚表示，「名譽對法官而言有多重要！」她說，這起案件改變了她的一生，平靜的生活不再出現，她成為了被害人，甚至還活在他人監視下，成了被嚴重侵害的被害人「憤怒！恐懼！」她每次出庭，都只能回想被害的過程，聽蔡男解釋他的「好意和無意」讓她「想殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生。」她建請法院對蔡男從重量刑，並且要給緩刑的機會。

蔡男最後僅回，事發後他感到非常抱歉，積極尋求和解，但自己的能力不好，無法成功和解。他聽到曾女的陳述後，認為如果自己受到懲處，能夠能療癒她的痛苦，願意接受、向她致歉。全案辯論終結，高院定10月21日宣判。