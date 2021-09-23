　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

▲2019同志大遊行，祁家威揮旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲法院認為要求人民拿出手術證明才能申請變更性別登記是違憲的。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

小江(代號)出生為男性外觀，現在長大成人，性別認同趨向女性，因此向桃園市大溪區戶政事務所申請變更身分登記，但戶政所以小江沒提供「變性手術證明書」為由拒絕，小江提出訴願失敗，再打行政訴訟，台北高等行政法院23日判決出爐，宣告相關強制規定違憲，判戶政事務所應准許小江變更性別登記。

北高行判決理由中，援引藝人蔡依林的《玫瑰少年》，指出歌曲所描述跨性別個案「令人遺憾的早逝事件，不應僅止於所觸動的社會關懷或性別平等教育法制的創設，更應是憲法透過自由民主法治國原則、保護個人性別自主決定權所當建立的憲政秩序。」

小江在2019年10月23日向戶政事務所提出性別變更申請時，被戶政事務所要求備齊「合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸之手術完成診斷書(變性手術證明)」後，再申請辦理；亦即表明在未辦妥變性手術前，不准許申請。

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院判決戶政事務所應該准與當事人完成性別變更。（示意圖／翻攝法院網站）

合議庭審理認為，性別歸屬是個人人格自由發展得以完整的基礎，雖然個人出生時，會被藉由身體外部性徵做初步認定與紀錄，但之後在逐漸成長過程中，經由生理遺傳、家庭、教育、社會、文化等各因素交織影響下，所培育出個人對其自我性別歸屬的心理認知，以及本於該認知之自主決定而對外展現的性別樣貌，並非總與出生時之生理性徵相一致。

判決認為，戶政事務所根據內政部的1份行政規則命令，要求男變女之變性者，須先自費進行精神鑑定並施行變性手術，取得證明，違反法律保留原則，也違反比例原則及平等原則，嚴重侵害當事人身體、健康及人性尊嚴與人格權，屬於違憲的行政規則。

最後合議庭在參酌二家醫療機構由精神專科醫師的鑑定報告，及其他相關證據調查結果，認為小江是成年人了，已有獨立自主的性別人格，其內在心理自我性別歸屬的認知，長期偏屬女性，對外展現該性別人格樣貌持續相當期間而趨於穩定，基於憲法保障人性尊嚴、人格自由發展、人格權及性別自主決定權的意旨，戶政事務所應該准予變更身分登記為女性。可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
柯震東30歲「背不出99乘法」　被考8x7傻了
鄭文燦新增3女副發言人　都是美女+學經歷佳
王祖賢竟是「最不上鏡女星」　名導演只打75分：腿也不美
男粉絲性侵女網紅3天2夜　「自備威而鋼」連生理期也不放過
男戴口罩畫面笑噴千萬人！「病毒看到都怕了」
8大加碼券中獎率曝　機率最高是「這張券」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

紅黃牌重機族夢想終成真！蘇花改30日中午通行　開頭燈+50米車距

建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

快訊／5男女捷運台大醫院站發傳單：你的小孩打的針可能是毒針

快訊／「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

快訊／新店溪戲水…他呼喊救命後從水面消失！打撈上岸已無心跳

光寶常州廠長涉收回扣500萬　下包丟標案舉發結果出爐

快訊／劇組竹子湖拍戲！疑驚動虎頭蜂遭螫…「3女6男」送醫急救

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

紅黃牌重機族夢想終成真！蘇花改30日中午通行　開頭燈+50米車距

建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

快訊／5男女捷運台大醫院站發傳單：你的小孩打的針可能是毒針

快訊／「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

快訊／新店溪戲水…他呼喊救命後從水面消失！打撈上岸已無心跳

光寶常州廠長涉收回扣500萬　下包丟標案舉發結果出爐

快訊／劇組竹子湖拍戲！疑驚動虎頭蜂遭螫…「3女6男」送醫急救

霍尊被罵到消失…事件突反轉！監視器畫面爆出「前女友恐怖勒索嘴臉」

散裝行情大好　正德決定加造兩艘新船並購進一艘現成船

五倍券大當機…蘇貞昌讚受歡迎　他開炮：沒羞恥心！受歡迎的是錢

兩岸電競文化節燃啟動　上海台北選手將展開雲交鋒

王淨《比悲傷》獻出從影第一次　警局苦挨巴掌一晚上

桃園防疫警戒也降「加強版→二級」　石門水庫楓半馬取消

央行祭第3波房市管控　楊金龍：非打炒房、目的是提醒財務槓桿

陳昇餐廳「邀月兒」9／26熄燈　週六及週日座位已被訂滿

陳韋霖到二軍投先發　布魯斯：或許有幫助

正妹新星丁子云登PTT表特版　網封「新高球女神」收起甜笑拚首冠

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆染毒　尿檢皆呈陽性

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

即／土城住宅大火！146消防搶救

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

楊實秋兒又出事　上傳小女友激情片遭訴

「豐年果糖」童星遭撞亡！肇事駕駛判刑6月

姊夫逼小姨子口交被拒　找老婆活春宮給她看

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

更多熱門

相關新聞

同性戀在校園慘遭霸凌性侵！

同性戀在校園慘遭霸凌性侵！

近來知名串流影劇平台Netflix的韓國影集《D.P：逃兵追緝令》播出後獲得社會關注，軍隊內的霸凌、暴力行為、性侵等問題被廣泛討論，然而南韓國內性少數族群的人權依舊受到忽視。國際非政府組織「人權觀察」指出，校園內的性少數者常被同儕排擠、霸凌，甚至遭性侵，受害者們大都有口難言，精神上受到極大的傷害。

807釋字　律師批：踰矩又鄉愿

807釋字　律師批：踰矩又鄉愿

黃伊平／徵才限男限女涉性別歧視

黃伊平／徵才限男限女涉性別歧視

產檢是男生！他聽孕婦回答：好恐怖

產檢是男生！他聽孕婦回答：好恐怖

郝龍斌聲請暫停高端EUA　法院駁回

郝龍斌聲請暫停高端EUA　法院駁回

關鍵字：

戶政事務所性別認同改性變性跨性別行政法院憲法性別自主

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

40元雞翅之亂！金剛和解網友：誤會彼此

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面