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騎士轉彎「巷口衝出」撞直行車　駕駛被撞還挨告過失傷害

▲▼被撞還挨告!駕駛PO行車紀錄要網友”評評理”。（圖／東森新聞）

▲駕駛被騎士轉彎撞上，事後被提告過失。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名胡姓女子日前開車行經大里區東興路時，遭到一輛機車從左側直接撞上，讓她生氣的是明明是自己被撞，對方卻還對她提告過失傷害。對此，有律師解釋，只要車主被判定有肇事過失，不論鑑定結果比例佔多少，過失傷害都會成立，反之若無肇事過失就無法成立，建議胡女先把案件送交事故鑑定。

事件發生在9月16日下午5時許，39歲胡姓女子開車行經大里區東興路一處交岔口時，遭到46歲黃姓女騎士從左側當場撞上，黃女當場摔車倒在車頭，還好她緊急煞停才沒有壓過，也立刻下車查看對方傷勢，所幸黃女仍意識清楚，頭部和手腳等多處擦傷，在熱心路人的幫忙下，還可以自己起身。

▲▼被撞還挨告!駕駛PO行車紀錄要網友”評評理”。（圖／東森新聞）

▲駕駛被騎士轉彎撞上，事後被提告過失。（圖／東森新聞）

胡女事後被黃女提告過失傷害，讓她既生氣又無奈，認為是對方在路口轉彎，沒禮讓直行車、沒注意車況，才會發生車禍，也決定把行車紀錄器畫面PO上網，希望網友能教她怎麼應對。

警方表示，事故路口沒有號誌燈，依法機車是轉彎車，應該禮讓直行轎車，但路口設有凸透鏡，應確認是否有來車再通行，因此雙方可能有應注意而未注意，詳細肇責則由事故鑑定判定，至於黃女提告部分，由法院來做最後判定。

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