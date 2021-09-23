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6大重點看「iPhone 13 Pro巨型三眼」　超近拍不糊了、背光照神猛

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber Joeman昨推出熱騰騰「iPhone 13 Pro & Pro Max」詳細開箱影片，其中最讓他有感的，莫過於螢幕的升級和攝影的「電影模式」；另外，在拍照方面，由於超廣角鏡頭加入「微距鏡頭」，也解決了iPhone拍近物會糊的硬傷。

影片中，針對攝影部分，不得不提官方主打的「電影模式」，不僅可自動判斷場景的焦點，來做景深的變化，若不滿意可後製調整，當下發現錯誤也能修改，但如果將影片傳到另一支13 Pro，則無法進行調整，Joeman推測，「應該是拍攝的影片檔除了影像資訊外，iPhone也記錄了被攝物距離的數位資訊，來做為後製使用。」

更猛的是，當畫面中主角視線看向他人，焦點會自動轉移，經實測Joeman大讚，轉換非常流暢順滑，只要熟悉它的對焦邏輯，就是優先對焦黃框，黃框消失對焦灰框，就能簡單地用定Cut、腳架，甚至很少的人力，拍出很有電影的轉焦感的轉場。

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▲▼iPhone 13 Pro鏡頭升級。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

▲背後鏡頭模組超巨大，鏡頭厚度明顯提升。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

再來是拍照的部分，三顆鏡頭同為1200萬畫素，感光元件、鏡片都有所提升，相機也加入「攝影風格」功能，相較於濾鏡，它會先調校好色調、色溫，畫面中人物的膚色和整體色調也比較不會失了準確度。

另外，超廣角鏡頭加入「微距鏡頭」功能，也讓他非常有感，這除了解決iPhone不能拍鏡近物的問題，也可以拍攝慢動作鏡頭。

當然，Joeman也不忘拿前一代「iPhone 12 Pro」、和安卓重磅旗艦機「S21 Ultra」與之進行較量。首先來看室內照，13 Pro色溫偏暖，在細節和畫質上略勝一籌；但用到超廣角鏡頭時，S21 Ultra的雜訊最少，畫質損失不多，整體表現最佳。

▲超近距離拍攝終於不糊了。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲超近距離拍攝終於不糊了。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

若在戶外拍攝靜物，S21 Ultra顏色更好看一些，不過人像部分，從畫質、色調、細節上來看，則是13 Pro居冠；另外，大家很常遇到的「大背光」，也是13 Pro拔得頭籌，Joeman說道，「在高光上的抑制比12Pro更好，人像上白平衡也更準確，人物也因為HDR算法沒有失去細節。」

夜拍表現上，以S21 Ultra和iPhone 13 Pro進行頂尖對決，在餐廳牛排照中，前者自動偵測為食物場景，但過度飽和和整體畫面，讓人有一點不舒服；而13 Pro的顏色較接近現場肉眼所見。接著，他也對比餐廳海膽壽司照，S21 Ultra的顏色比較討喜；至於13 Pro後方有大光圈景深，讓主角更加突出，對於重立體感的人來說，可能會喜歡它的表現。

針對夜晚的戶外景表現，iPhone 13 Pro依舊有「祖傳的鬼影」，對此Joeman直言，從i11、i12到現在i13，這個情況似乎並沒有改善，「同樣角度，S21 Ultra的高光抑制跟夜景HDR都更加優秀一點點。」

▲超近距離拍攝終於不糊了。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲連大背光都沒在怕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman認為，最有感升級絕對就是120Hz的ProMotion螢幕，「從一開機登入帳號開始，就覺得是完全不一樣的一支iPhone，絲滑般的流暢，只要動態視力正常的人，一定感覺得出差異。」

第二名則是「電影模式」，他認為，「稍微研究一下非常好用，就算不太會，然後設定也錯誤，但後製可以調景深，這我覺得也算是黑科技了，這是測試完要大大推薦的一個地方！所以你是很喜歡拍限動、影片創作的人，這次的13 Pro和Pro Max非常值得考慮。

接著，Joeman也大讚這兩款的電量表現，「一部分歸功於整顆電池變大，所以電量有回復到11Pro和11 Pro Max的水準。」

至於比較可惜的部分，Joeman不禁直呼，「這一代依舊不給更強的快充，仍然是20瓦，所以充電速度差強人意；再來就是手感，畢竟電池變大，重量也跟著增加，比較明顯的是Pro Max，如果手腕不夠強壯的人，建議不要長時間單手用它。」

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