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交往6任全老外！30K南部妹「想在台北市買房」　他驚呆：超極品

▲位於桃園火車站鬧區前的老字號飯店葉姓父子檔，容留女子以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃警持搜索票查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友在交友軟體認識一位南部妹子，年齡30歲出頭，交往過的6任男友全是白人，月入3萬的她更夢想在天龍國買房，初步了解女方經歷後，他也忍不住驚呼，「遇到這種組合的台女機率有多低？」

男網友在PTT提到，「朋友在交友軟體認識一個30出頭的南部女生，聊過一陣子後，發現對方驚為天人的經歷......。」

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首先，女生有兩年澳洲壯遊的經歷，期間有在農場、餐廳打工；另外，她的歷任男友都是白人，若只算「認真交往的」共有6任。

不僅如此，女生也表明，自己目前月收3萬元，父母負債千萬，不過她很想在台北市買房，無疑是在暗示，希望男方能負擔。對此，原po不禁傻眼，吐槽根本是「極品」台女。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫librestock）

廣大鄉民看完議論紛紛，「想開了要找盤子」、「這有很難得嗎？感覺不少阿」、「看在哪，tinder上面很高，日常生活很低」、「前面三個還好，最後一個...快逃吧」、「在交友軟體上應該80%左右吧」、「她是想找竹科回收宅」、「感覺好自卑喔」。

另外，老司機也表示，「類似這種女的不少，但沒這麼嚴重，wechat在台北附近找找，遇到至少3個，而且很奇怪，跟白人交往是很正常的事，但問女生更多跟白人交往的回憶，一律拒答，好像自己也覺得不光榮」、「以前公司的荷蘭人在台灣千人斬，每天晚上都換不同的，根據他所述，有的是跟台灣男友穩交的女生，當然那些女生只是一夜情偷吃」。

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