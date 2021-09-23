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毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展　用彩筆揮灑體現出生命力量

▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展 用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供）

▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展，用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

每年個展、聯展不斷！前北市格致國中校長毛驥，再次以省思回顧、追憶旅人、生活點滴為主軸，展出近期作品，毛驥創作展「2021毛色頓開三部曲《聚》」是一種思念的儀式，是一場對生命熱愛的實踐，以《聚》為起點，散發對「毛色頓開」的感動。毛驥創作展將於2021年10月2日至10月14日止在台北市藝文推廣處第一展廳登場，期待與您「有緣因畫而聚」、更能「有緣因畫而相知相惜」。

毛驥的創作具多元風貌，自由無框架且浪漫樂天的風格，總能讓人在賞覽後怦然心動。這次的作品主題「寓花寄情的人生歲月 」、「漁港節氣瞬息萬變的自然啟發」、「漁鎮百年世代交替的風土民情」、「筆觸半抽象的漁船景致」，這些生活遊歷的心象呈現，是一場難得的繪藝展現。

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▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展 用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供）

▲毛驥作品「筆觸半抽象的漁船景致」。

毛驥1957年夏天出生於台東卑南，二歲搬遷至屏東東港，直到北上念大學才離開這個以漁獲維生的純樸小鎮。鄉里漁港的風俗人情、海天一色的南國風光、四季更迭的景致變幻，都為喜愛畫畫創作的毛驥添補大量的美感養分。父親毛志雲祖籍江西，畢業於上海藝術專校，隨國民政府遷臺後主攻水墨山水創作。

毛驥幼年時期即受到父親的啟發與鼓勵，在觸手可得紙筆墨的環境裡耳濡目染，在遺傳的繪畫天賦和自然的書畫環境裡涵養天成，「畫畫」儼然成為他生活工作休閒學習的日常，從沒間斷。為了體現生命中熱愛的塗塗畫畫，為了日日實踐這最美的儀式。

▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展 用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供）

▲毛驥作品「漁港節氣瞬息萬變的自然啟發」。

毛驥在2016年毅然由台北市格致國中校長一職辦理退休，決意暢行千山萬水提筆揮灑美好人生的下半場，實現夢想做一位於畫布上盡情揮灑顏色的創作者，實踐一場忠於自我生命的熱愛，同時也藉色彩連結起對故鄉風情及摯愛親人的情感。

毛驥校長這次展出的作品融合了童年生活、人間景緻、花聚船聚等，用心象、半抽象表現了漁船為生活拼搏奮鬥的張力，也用寫意寄情在風景、花鳥、荷魚、廟會人潮之中；表現音樂性的躍動節奏，不循常軌的浪漫靈魂與斑駁生命幾許的靜觀自省，三分禪意，七分觸景，全然寄情躍於色彩之中。

當觀覽者還沉醉在西方色調裡時，卻總是不經意又被畫中東方線條吸引到另一個心靈層次，在疫情稍緩人心趨穩的情況下，毛驥的畫展意圖藉由畫筆彩繪，藉由色塊與線條的力度，喚起觀賞者的美感經驗，並期待觀賞者在佇足細細鑑覽的同時，盈滿如沐春風生機盎然的正能量，藉以撫慰在匆促人生中常感失落的心靈 ，讓大眾在這場美的盛宴裡共振心弦。

▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展 用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供）

▲毛色頓開三部曲《聚》毛驥創作展 用彩筆揮灑體現出生命力量。（圖／毛驥提供）

▲毛驥1957年夏天出生於台東卑南。

【展覽及活動資訊】
展覽名稱：2021毛色頓開三部曲《聚》
展覽期間：2021年10月2日至10月14日止
開放時間：9時至12時、13時30分至17時（週一休館）
展覽會場：台北市藝文推廣處／第一展覽室
展覽地點：台北市八德路三段25號

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