潛水聊高潮！人夫搞小三寫「時序筆記本」：1st sex…正宮心碎

▲人夫辯稱，曾與潛水社團社友聊性高潮話題，才會傳相關連結給小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻發現丈夫外遇，2人不僅同遊東北角海岸，還入住汽車旅館一晚，丈夫甚至還在LINE的記事本中寫下與小三相識、戀愛的日期，讓她心碎不已，決定向丈夫與小三提告求償，日前法院判2人應賠償正宮15萬元確定。

擔任某公司負責人的正宮主張，2019年10月20日發現丈夫於同年月9月底傳送性高潮的文章給擔任業務、工程師的小三，雙方還有不少親密對話，包括「2016/12/11 met you 」、「2019/8/20 告白」、「2019/8/23 1st sex」、「2019/8/22 宜蘭」、「我要記得我們的每件事 」、「寶貝，我想妳」等語，丈夫甚至還將對話內的日程存成記事本。

除此之外，正宮指控，同年11月中旬小三於宜蘭某民宿還坐在丈夫的大腿上、摟抱，2020年2月間至6月初2人大膽同居在大姑房屋內，同年6月2人不僅到東北角海岸共遊2天1夜，期間更同宿汽車旅館內，讓她心碎不已，決定向丈夫及小三提告求償150萬元。

人夫辯稱，與小三是在潛水社團認識，他與社友曾聊到性愛、性高潮話題，是因與小三觀點不同，才會傳送性高潮的文章給小三，自己作風像歐美人士，有時候會與小三開些會使人誤會的曖昧玩笑，對友人間較親密的互動，不會先設防。

另外，2019年10月20日他是聽說小三需要喝酒應酬，有可能會被灌酒，才會傳送「寶貝」等訊息，讓小三可以找藉口離開，自己也時常用「寶貝」稱呼女性，沒有其他意思，至於坐大腿一事，他是怕喝醉的小三摔倒在地，才會出手捉住小三的手，全盤否認2人之間有姦情。

但士林地方法院勘驗各項事證後，不採信人夫的說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮15萬元，案經上訴高等法院，訴訟遭駁回，全案定讞。