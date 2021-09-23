拜登邀陳建仁參加新冠肺炎高峰會　民進黨：顯現兩國緊密夥伴關係

▲陳建仁應邀參加由拜登主持的「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

由美國總統拜登主持開場的「全球新冠肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）於美東時間9月22日上午11時舉行，我國前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會，分享「台灣模式」的抗疫經驗。對此，民進黨23日表示，在疫情嚴峻時刻，台灣受美方邀請出席，顯現兩國在全球防疫、公共衛生領域的緊密夥伴關係。

民進黨在臉書發文指出，在疫情嚴峻時刻，台灣受美方邀請出席，顯現兩國在全球防疫、公共衛生領域的緊密夥伴關係，前副總統陳建仁也藉此機會，感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭慷慨捐贈疫苗，台灣會堅定與全球人民合作，終結疫情並重建美好未來。

會中，陳建仁透過預錄影片感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭援贈台灣疫苗，協助我國抗疫。他指出，自全球發生疫情以來，台灣已經透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩及其他防疫物資；此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理有效共同抗疫。

陳建仁另強調，台灣樂願投入心力協助實現峰會的四大目標，持續為各國提供口罩及個人防護裝備（PPE）等防疫物資，也會在國內疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家，並且願意積極支持美方規劃成立的「全球衛生安全財務中介基金」(a global health security financial intermediary fund)。

本次峰會，除了美國總統拜登、副總統賀錦麗，及美國國務卿布林肯等美方高層官員出席致詞外，日本首相菅義偉、韓國大統領文在寅、澳洲、紐西蘭、德國等多國元首也簡短致詞。

民進黨表示，自全球發生疫情以來，台灣已透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩，及個人防護設備等防疫物資。未來，我們將持續以具體行動，與所有理念相近國家共同合作，一同消弭疫情，為回復日常生活繼續努力。