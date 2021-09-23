莫德納第二劑不用混高端了！　陳時中：專家建議混打BNT

▲陳時中說，專家會議考慮莫德納疫苗和BNT疫苗混打。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

時代力量立委王婉諭今天質詢時，關切疫苗到貨和未來開放混打可能性。衛福部長陳時中說，如果以既定排程，有可能有莫德納疫苗要來。他說，專家會議裡面也考慮莫德納疫苗和BNT疫苗混打，以這樣做為備案。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編製經過，並備質詢。

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王婉諭質詢時問到，拉長施打第1劑和第2劑疫苗的間隔會不會影響藥效，在10週到12週的施打間隔之下，近期可能有將近100萬人於7月間已接種第1劑者，面臨目前還看不到第2劑在哪的窘況。

陳時中表示，10週到12週是根據第1劑施打和第2劑必要性來安排，並以進貨量做相關配合，這個月應該可以達到相當的施打率，符合全民的期待。

王婉諭進一步問到疫苗施打計畫，包括未來開放混打可能性和期程。陳時中說，如果以既定的排程，是有可能有莫德納要來。他表示，專家會議裡也考慮莫德納和BNT混打，以這樣做為備案。

被問到專家會議何時可以做出結論，應該盡早定下來，不要讓大家擔心第2劑在哪。陳時中說，等會議召開時間，專家對於mRNA疫苗互相混打都認為是可行，國際也認為這樣可行，現在是這樣做為備案。

另外，王婉諭質詢時也問到，高端疫苗未來是否可能得到國外認證，是否可以期待。對此，陳時中說，高端疫苗在歐盟得到認證的可能性相對的高，明年初應該有得到國外認證的可能性。

王婉諭追問，高端疫苗得到國外認證、施打之後能夠到其他各國去。陳時中說，期待有這樣的進展。