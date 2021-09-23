疫苗不良事件786死　陳時中：月底公布9%救濟案件鑑定結果

記者呂晏慈／台北報導

依據官方統計資料，台灣截至9月19日，接種疫苗通報疑似不良事件中，通報死亡數為786人。衛福部長陳時中23日在立法院備詢時說，現在總共有800多案申請救濟案件，其中9%已經走到資料覆核及初步鑑定階段，預計月底將會公布結果。

▲衛福部長陳時中（左）、行政院長蘇貞昌（右）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

國民黨立委林思銘今天下午質詢時問及，為什麼指揮中心至今沒有針對施打疫苗後出現不良反應訂定「相驗指引」，讓家屬遲遲等不到真相？

陳時中說明，目前是走司法相驗，透過病理解剖做死因鑑定，至於要不要補償則是由救濟小組專家研判，但現在沒有多少人做過該鑑定的精確數字；操作手冊還是由法醫研究所來做，衛福部會與其討論，但不能越俎代庖。

林思銘說，很多家屬不想要二度傷害，不願意進行解剖，且要證明其死因是非常困難的。陳時中說，現在台灣採用最高階、嚴謹的死因鑑定單位，初步檢核都是由政府做，家屬不需要進一步舉證，只需要提出申請就可以，且不良反應通報是指時序的發生，不能看做發生率，希望能藉此幫民眾找到救濟的方式。

蘇貞昌強調，政府嚴肅看待國人對於生命的重視、逝者的尊重，對於生命的消逝，政府表達最大不捨和遺憾，但家屬不是要一個「結果」而是要一個「真相」，因此必須透過科學證據專業和法律規定的程序來判斷「疑似不良事件」和死因的因果關係。

林思銘追問，現在有多少人被證明死因與疫苗接種有關？陳時中說，現在目前還沒有，因為總共有800多個案件，其中36%仍在登錄、55%在搜集相關病例資料、9%已經走到資料覆核及初步鑑定，預計月底將公布9%初步鑑定結果。

陳時中補充，結果只要是「死因不能排除與接種疫苗有關」就在政府補償範圍內，現在專家判定的方式就是這樣，世界各國也是這樣做，很少有機會可以直接做出有關聯的判定。