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陳時中稱「去年沒人敢買BNT」　賴香伶轟謊話連篇、文過飾非

▲▼立法院 蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 陳時中 陳椒華 3+11會議記錄相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中22日在立法院答詢時，否認外界對疫苗採購時程的批評，強調東洋去年引進BNT疫苗破局是因商業談判沒成功，且去年8、9月沒人敢買BNT，現在敢買是因為證實確效，過程沒有任何意識形態。對此，民眾黨立委賴香伶23日透過臉書引述各國疫苗採購情況，痛斥陳時中謊話連篇、文過飾非。

賴香伶發文指出，她昨天在立法院質詢疫苗近半數來自捐贈，疫苗採購沒有超前部署、恐有意識形態，陳時中竟稱「去年沒人敢買BNT」聲稱疫苗採購「沒有慢」，隨即有網友整理出去年各國採購BNT情況：美國購買1億劑、英國訂購3000萬劑、日本訂購1.2億劑、歐盟訂購2億劑、加拿大訂購2000萬劑，台灣直到今年才仰賴民間捐贈1500萬劑BNT，顯示陳時中謊話連篇，一再拒絕立法院監督疫苗採購，只為了文過飾非，掩飾未能超前部署疫苗的過失。

賴香伶表示，今年3月立法院衛環委員會成立疫苗採購調閱小組，但在執政黨委員主導下，只召開成立會議，沒有調閱任何資料。她多次透過發文、索取資料方式要求說明疫苗採購期程、疫苗如何分配、受害救濟等問題，更邀請官員參加諮詢會議說明，但衛福部卻以「保密不宜公開」、「因地制宜調控」，或遭執政黨委員阻撓，導致官員無法出席說明。

賴香伶批評，種種情況顯示，陳時中不願承認：台灣疫苗採購進度落後，超前部署淪為口號，如今只能用「去年沒人敢買BNT」來掩飾過失，政務官態度如此傲慢，難以令民眾心服。

賴香伶指出，台灣疫苗施打進度遠遠落後歐美日韓等國，感謝美、日、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等友邦捐贈，以及鴻海/永齡、台積電、慈濟等民間慷慨捐贈疫苗，才讓台灣免於疫苗短缺處境，否則如何儘速達到疫苗覆蓋率7成以上的群體免疫？但台灣不能一再仰賴捐贈疫苗，事實擺在眼前，行政院、衛福部責無旁貸，不應欺騙民眾。

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