桃園第一波2251名學生接種BNT　19人暈針不適百人請疫苗假

▲桃園市大園、觀音高中22日學生接種BNT疫苗，圖為大園高中學生等待疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局22日為大園、觀音高中進行第一波BNT疫苗接種作業，截至下午為止，2校總計接種2251名學生，衛生局指出，其中大園高中有19名學生出現暈針、發燒與噁心等不適症狀，經過休息均已恢復。至於觀音高中則未傳出有不適症狀個案。

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▲桃園市大園、觀音高中22日學生接種BNT疫苗，圖為大園高中學生皆種疫苗出現暈針不適症狀乘坐輪椅送醫觀察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局表示，今天接受BNT要苗接種分別為大園高中學生1427人、觀音高中學生824人，學生均持有家長同意接種意願。其中大園高中出現多名學生身體不適個案，甚至有學生接種後出現不適送醫掛急診個案，總計有19名學生出現暈眩、身體微熱、頭痛、噁心等情形，經休息後已恢復。

大園高中校長朱元隆說，打完BNT疫苗後，部分學生出現身體不適，或出現發燒、噁心或暈針症狀，1人暈針送醫評估後並無大礙，其他不適學生安排至準備休息床位躺下休息，但均恢復良好。

▲桃園市大園、觀音高中22日學生接種BNT疫苗，圖為醫護人員準備為學生接種的BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，大園高中學生接受疫苗接種後，下午有近百名學生向校方請疫苗假一天，校方經與家長聯繫後，由家長接送或學生自行搭車回家，校方提醒學生在疫苗接種後注意事項，多休息，若持續不適狀況要趕快就醫。

觀音高中校長徐振清則強調，該校學生824人接種、40人因個人或疾病因素未接種處苗，學生吃完午餐休息後，下午繼續進行疫苗施打，還未有學生出現暈針或身體不適症狀，放學前，也沒有學生請疫苗假，校方仍呼籲學生返家好好休息，並留意接種後身體反應。

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