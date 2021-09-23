苗縣BNT開打！首日510名學生請疫苗假　校方安排線上教學

▲苗栗縣22日起開始展開校原施打BNT疫苗，23日共有510名學生請疫苗假在家休息。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣22日安排興華及三義高中2校展開BNT疫苗施打，共有近900名學生接種，施打率超過95%。但23日起，興華高中有63.1%、三義高中有47.2%的學生請「疫苗假」，總計共有510人；2校也在觀察接種後休息情形，同時校方也安排線上課程教學，讓請假的學生也能繼續上課。

苗栗縣政府教育處統計，興華高中22日有558名學生接種BNT，今日請假352人，請假比例63.1%；三義高中則有335人接種，今日請假158人，比例47.2%。2校請假人數共有510名。

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教育處也表示，學生疫苗假以接種當天算起3天為原則，預計可休息5日返回學校，2所校都已安排線上教學及預先規劃作業，讓請假在家的學生學習不中斷，同時也可藉此觀察學生接種疫苗後在家休息的身體情況。

徐耀昌強調，陸續將安排12至17歲的國中、高中職、五專前3年级學生疫苗接種作業；在中秋連假前已獲配疫苗，上學之後立即進行校園 BN疫苗接種，希望早讓發揮疫苗保護力。如果學生接種疫苗後有不舒服的狀況，或自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，家長如有請假照顧孩子的需求，也可申請防疫照顧假。

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