終於等到！嘉義首間「漢堡王」9／25開幕　3大限定優惠先看

▲嘉義首間漢堡王終於來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

再也不用羨慕其他縣市！嘉義首間「漢堡王」終於來了，預計9月25日正式插旗嘉義市區，並以嘉義人票選最愛的2大漢堡、1款點心祭出限定套餐6折優惠，再加碼送「小華堡買1送1回客券」等，嘉義人絕對要衝。另，拿坡里超夯的「戰斧雞腿」也重磅回歸，並祭出整桶「66折」吃限時優惠，把握機會吃爆。

▲嘉義人限定吃6折票選最愛套餐。

繼推出台南限定巧克力華堡、彰化宵夜呷飽堡加肉及宜蘭三星蔥華堡送上滿滿誠意後，漢堡王終於進軍嘉義，並提前進行嘉義人最愛餐點票選活動，選出3倍厚「勁濃安格斯牛肉堡」及「美式花生雙層脆雞堡」最受期待，還有辣薯球也是人氣點心之一，最後將這2大漢堡分別搭配辣薯球打造限定套餐還下殺6折，9月25日開幕日限定登場。

另，9月26日至9月30日加碼5天購買任2套超值量套餐，可獲聯名提袋2個，數量有限、送完為止；10月1日還有消費滿200元即送「小華堡買1送1回客券1張」，同樣數量有限、送完為止，提醒限漢堡王嘉義店使用。

▲拿坡里戰斧雞腿重磅回歸。

另，近日拿坡里也將店內超人氣品項「戰斧雞腿」搬回來了，使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉，現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感更是讓人一口接一口，且這次還祭出整桶6支「66折」優惠，直接現省160元，不能再錯過，即日起至10月11日限定登場。

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