　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園接種BNT傳出多起暈針不適　彰化2高中生臨時請假不打了

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

BNT疫苗今天首日開打，彰化縣衛生局先安排4所國高中及高職進行，上午8點由學校安排學生統一在活動中心施打，縣長王惠美也到現場視察，打完疫苗的學生說，跟一般打針不同，「刺刺酸酸的」，有不少學生認為能打到疫苗是一件很幸運的事，也有學生準備明天請防疫假，有2名同學臨時請假。

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣12歲至17歲學生符合資格的有61,818人，同意施打的有59,345人，衛生局從今日開始至10月8日接種，首先安排南彰化4所國高中及高職，約有1,100多名學生施打，今天在現場還有其他學校醫護人員到現場觀摩施打情形。

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

上午首先在高中進行BNT疫苗施打，昨第一天開打因有學生施打BNT後出現暈針及抽搐狀況，今天臨時有2名同學臨時不接種，家長同意施打高達92%。

第一批登場的是二年級體育班的學生，有同學說前一晚10點就睡了，早餐吃飽飽還帶著一大罐水在身邊，也知道接下來幾天都不能做劇烈運動，要注射了一開始很緊張，在教練及校方的安撫下心情漸漸的鬆懈，臉上才露出靦腆的笑容。

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

衛生局長葉彥伯指出，醫護人員，之前已經有做過專責訓練，讓他們知道現場狀況如何處理，尤其是學生施打，常會有暈針情況，也都有做相關配套處理，當然救護設施，也都會在學校周邊待命。

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰濱溺水少年失蹤50小時...家人聲聲呼喚　海陸空搜救仍未尋獲

機車族這違規1個月奪2命！　1年被取締破3萬件

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
綁台灣Pay「800元+好食券」13hrs被收回！眾人哭+1
五倍券加碼好食券「剩餘數量曝」　三大券預約破600萬人
颱風「電母、蒲公英」將接連生成！　雙颱共舞時間點曝
女學生打BNT淚汪汪喊「痛痛」　他1原因拒接種
數位綁定大當機爆「五倍券之亂」　唐鳳回應了
這地方每人普發2千元！　「未來鄉民」也有
快訊／加入CPTPP後「開放核食」？　蘇貞昌回應了
快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案二審王音之判27年、楊文虎
李妍瑾發文求救「我人身安全有事」　曝遭導演威脅
中秋血腥鬥毆影片曝！　竟是警察帶頭斷人手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／首批客製化標籤BNT來了！　華航CI-62明晨6:10運抵桃機

數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

颱風「電母、蒲公英」將接連生成！最快「雙颱共舞」時間點曝

快訊／校園接種首日通報、鴻海子公司染疫狀況　指揮中心14:00說明

國慶煙火模擬影像曝！山海河港360度全視角　只有2萬幸運者能入場

五倍券共同綁定！他4步驟「誤入地獄輪迴」崩潰：誰叫官網這樣設計

高雄開打BNT！女學生淚汪汪喊「痛痛」請3天假　他1原因拒接種

宜蘭南澳振興加碼普發2千元　6千人領紅包「未來鄉民」也有

南部釣蝦場求生路！24H賣「49元便當」有大片雞排　CP值驚呆了

高鐵國慶連假再「加開12班車」　9／25開賣！全車對號座、禁飲食

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

何妤玟認分手大隸！「覺得滿遺憾」　4個月前就協議「敵不過生活習慣」

獨／首批客製化標籤BNT來了！　華航CI-62明晨6:10運抵桃機

數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

颱風「電母、蒲公英」將接連生成！最快「雙颱共舞」時間點曝

快訊／校園接種首日通報、鴻海子公司染疫狀況　指揮中心14:00說明

國慶煙火模擬影像曝！山海河港360度全視角　只有2萬幸運者能入場

五倍券共同綁定！他4步驟「誤入地獄輪迴」崩潰：誰叫官網這樣設計

高雄開打BNT！女學生淚汪汪喊「痛痛」請3天假　他1原因拒接種

宜蘭南澳振興加碼普發2千元　6千人領紅包「未來鄉民」也有

南部釣蝦場求生路！24H賣「49元便當」有大片雞排　CP值驚呆了

高鐵國慶連假再「加開12班車」　9／25開賣！全車對號座、禁飲食

汪星人走失「張君雅小妹妹」幫團圓　一見大眼「天菜」狂搖尾巴

小交警「攔酒駕查到大長官」！當場放行被抓包　多人遭殃下場曝

粉色彩霞美如畫！蚵仔寮隱藏版海堤曝光　寬敞視野包下整片藍海

獨／首批客製化標籤BNT來了！　華航CI-62明晨6:10運抵桃機

台灣精品自動化解決方案　開啟印度產業升級新契機

數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

各國搶購與運礦砂與煤炭　BCI再漲415點、日租近6萬美元

陳吉仲：福島食品僅剩台灣中國未開放　政府會跟日方充分交換意見

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

綁台灣Pay搶到800元+好食券「13hrs後被收回」！眾人哭+1　原因曝

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

她綁定郵局VISA金融卡曝：漏這動作不能用

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

館長怒嗆純情工程師：給20萬處理妹子幫「吸膿」

五倍券綁定驗證碼遭一鍵破解　PTT集體傻眼

五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG

更多熱門

相關新聞

疑閃流浪狗！他「猛撞電線桿」車爆炸…駕駛送醫急救

疑閃流浪狗！他「猛撞電線桿」車爆炸…駕駛送醫急救

彰化市彰草路23日凌晨發生一起火燒車事故！一名趙姓男子開車行經事故路段時，疑似為了閃避流浪狗，不慎撞上電線桿，整台車瞬間爆炸，所幸趙男及時跳車逃命，這才沒有生命危險。

10月起「五大疫苗」齊發施打　蘇貞昌：同一場地時段勿施打2種疫苗

10月起「五大疫苗」齊發施打　蘇貞昌：同一場地時段勿施打2種疫苗

國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解

國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解

即／台中10高中全面開打BNT　國中生24日起接種

即／台中10高中全面開打BNT　國中生24日起接種

將向歐盟申請三期臨床試驗「高端漲3％」　台康生跌5％

將向歐盟申請三期臨床試驗「高端漲3％」　台康生跌5％

關鍵字：

BNT彰化疫苗衛生局高中

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

夜間跑廁所超過2次快就醫

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

即／土城住宅大火！146消防搶救

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面