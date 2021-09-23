校園接種BNT傳出多起暈針不適　彰化2高中生臨時請假不打了

▲彰化校園施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

BNT疫苗今天首日開打，彰化縣衛生局先安排4所國高中及高職進行，上午8點由學校安排學生統一在活動中心施打，縣長王惠美也到現場視察，打完疫苗的學生說，跟一般打針不同，「刺刺酸酸的」，有不少學生認為能打到疫苗是一件很幸運的事，也有學生準備明天請防疫假，有2名同學臨時請假。

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彰化縣12歲至17歲學生符合資格的有61,818人，同意施打的有59,345人，衛生局從今日開始至10月8日接種，首先安排南彰化4所國高中及高職，約有1,100多名學生施打，今天在現場還有其他學校醫護人員到現場觀摩施打情形。

上午首先在高中進行BNT疫苗施打，昨第一天開打因有學生施打BNT後出現暈針及抽搐狀況，今天臨時有2名同學臨時不接種，家長同意施打高達92%。

第一批登場的是二年級體育班的學生，有同學說前一晚10點就睡了，早餐吃飽飽還帶著一大罐水在身邊，也知道接下來幾天都不能做劇烈運動，要注射了一開始很緊張，在教練及校方的安撫下心情漸漸的鬆懈，臉上才露出靦腆的笑容。

衛生局長葉彥伯指出，醫護人員，之前已經有做過專責訓練，讓他們知道現場狀況如何處理，尤其是學生施打，常會有暈針情況，也都有做相關配套處理，當然救護設施，也都會在學校周邊待命。

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