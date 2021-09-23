國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解　醫：可莫德納混BNT

▲有民眾在國外施打第一劑疫苗後，回國卻遲遲尚未施打第二劑。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣疫苗數量不足，有些民眾選擇自行飛往國外施打，但也出現僅打一劑回台後，遲遲未施打第二劑。對此，指揮中心提出解方，先前已在國外打第一劑者，可以先到各地衛生局登記，未來施打第二劑時地方政府將提供協助。

關島觀光局日前宣布開放外國旅客可前往關島打疫苗，讓旅客可以前往接種疫苗與放鬆度假，不過有民眾到關島打疫苗後，因故無法再前往打第二劑，然而國內沒有接種紀錄，也不知如何進行第二劑。

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對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，之前無論何種原因到國外接種疫苗，或是原先就在國外工作，並於當地接種疫苗，只要是國人或是持有居留證的外國人，都可以到地方衛生局先登載已施打第一劑，未來打第二劑時衛生局會協助做第二劑接種。

不過，若是第一劑在國外施打莫德納者，恐遇上國內疫苗較缺乏的情況，要再等待指揮中心及地方政府安排，是否先以混打BNT當作解方？前台大感染科林氏璧曾說，美國早期規定2種mRNA疫苗不得已時可混打，莫德納可接打莫德納或BNT，後續加拿大也是如此。但在台灣，第一劑已接種莫德納者，可能只能等待9月接打BNT「這樣混打爭議比較小」。

▲指揮中心表示，到國外接種疫苗後，可至地方衛生局登載，後續第二劑會再安排施打。（圖／指揮中心提供）

針對同樣是mRNA疫苗的BNT，國內開放混打可能，指揮中心專家小組召集人張上淳曾回應，目前還沒有足夠科學證據表示混打後的情況，而ACIP中的新冠疫苗工作小組已進行初步討論，但仍希望可蒐集更多資料，即便國外有出現混打的情況，但他強調，在嚴謹科學實證上，仍未有足夠證據。

張上淳認為，有2種情形要考慮，一方面要參考外國規範，二方面則看疫苗供應與國內疫情狀況，再給ACIP大會委員及指揮中心初步建議，因此後續會再視詳細資料等情況處理。

國內現有的AZ、莫德納、BNT、高端4種疫苗若要混打，萬芳醫院精神科醫師潘建志則表示，「莫德納混高端，不建議；莫德納混BNT，很可以；AZ混mRNA，好棒棒。」他認為，高端疫苗現在專心放在「自已混自已」的第一劑和第二劑之上，等保護力和安全性的數據更清楚後，再來考慮混打的問題。

至於莫德納兩劑間隔究竟能撐多久？林氏璧則指出，加拿大在3月疫苗極缺疫情又延燒情況下，就宣布豪賭將第二劑延長至16週才注射，「比英國的8週還再長了一倍」，也是目前全球兩劑間隔最久的國家，所幸結果是好的，初步證據顯示保護力並無下滑，該國疫情在廣泛注射疫苗後逐漸下降，目前控制得不錯。

兩劑間隔若已超過原接種時間，是否影響抗體或保護力？林氏璧解釋，以目前證據顯示，英國拉長AZ疫苗兩劑注射時間，從8週延長至12週，保護力似乎越好、抗體比較高。至於mRNA疫苗資料較少，但以加拿大經驗看來「至少沒有比較差」。