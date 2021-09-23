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國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解　醫：可莫德納混BNT

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲有民眾在國外施打第一劑疫苗後，回國卻遲遲尚未施打第二劑。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣疫苗數量不足，有些民眾選擇自行飛往國外施打，但也出現僅打一劑回台後，遲遲未施打第二劑。對此，指揮中心提出解方，先前已在國外打第一劑者，可以先到各地衛生局登記，未來施打第二劑時地方政府將提供協助。

關島觀光局日前宣布開放外國旅客可前往關島打疫苗，讓旅客可以前往接種疫苗與放鬆度假，不過有民眾到關島打疫苗後，因故無法再前往打第二劑，然而國內沒有接種紀錄，也不知如何進行第二劑。

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對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，之前無論何種原因到國外接種疫苗，或是原先就在國外工作，並於當地接種疫苗，只要是國人或是持有居留證的外國人，都可以到地方衛生局先登載已施打第一劑，未來打第二劑時衛生局會協助做第二劑接種。

不過，若是第一劑在國外施打莫德納者，恐遇上國內疫苗較缺乏的情況，要再等待指揮中心及地方政府安排，是否先以混打BNT當作解方？前台大感染科林氏璧曾說，美國早期規定2種mRNA疫苗不得已時可混打，莫德納可接打莫德納或BNT，後續加拿大也是如此。但在台灣，第一劑已接種莫德納者，可能只能等待9月接打BNT「這樣混打爭議比較小」。

▲▼9/22指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心表示，到國外接種疫苗後，可至地方衛生局登載，後續第二劑會再安排施打。（圖／指揮中心提供）

針對同樣是mRNA疫苗的BNT，國內開放混打可能，指揮中心專家小組召集人張上淳曾回應，目前還沒有足夠科學證據表示混打後的情況，而ACIP中的新冠疫苗工作小組已進行初步討論，但仍希望可蒐集更多資料，即便國外有出現混打的情況，但他強調，在嚴謹科學實證上，仍未有足夠證據。

張上淳認為，有2種情形要考慮，一方面要參考外國規範，二方面則看疫苗供應與國內疫情狀況，再給ACIP大會委員及指揮中心初步建議，因此後續會再視詳細資料等情況處理。

國內現有的AZ、莫德納、BNT、高端4種疫苗若要混打，萬芳醫院精神科醫師潘建志則表示，「莫德納混高端，不建議；莫德納混BNT，很可以；AZ混mRNA，好棒棒。」他認為，高端疫苗現在專心放在「自已混自已」的第一劑和第二劑之上，等保護力和安全性的數據更清楚後，再來考慮混打的問題。

至於莫德納兩劑間隔究竟能撐多久？林氏璧則指出，加拿大在3月疫苗極缺疫情又延燒情況下，就宣布豪賭將第二劑延長至16週才注射，「比英國的8週還再長了一倍」，也是目前全球兩劑間隔最久的國家，所幸結果是好的，初步證據顯示保護力並無下滑，該國疫情在廣泛注射疫苗後逐漸下降，目前控制得不錯。

兩劑間隔若已超過原接種時間，是否影響抗體或保護力？林氏璧解釋，以目前證據顯示，英國拉長AZ疫苗兩劑注射時間，從8週延長至12週，保護力似乎越好、抗體比較高。至於mRNA疫苗資料較少，但以加拿大經驗看來「至少沒有比較差」。

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