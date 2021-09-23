美聯儲決議前市場反彈　波音帶頭反攻「道瓊大漲400點」

▲美聯儲決議前，道瓊大漲400點。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

在美聯儲將公佈9月利率決議之前，道瓊斯工業平均指數上漲 400 點，主要由波音（ Boeing ）和雪佛龍（Chevron）帶頭反攻，標準普爾 500 指數上漲 1%，能源類股上漲 3.3%。納斯達克綜合指數上漲 0.8%。

根據CNBC報導，美聯儲將於華盛頓時間22日下午2時，發布經濟和利率預測的政策聲明，主席鮑爾（Jerome Powell）表示，在動蕩的月份，央行肩負著安撫市場的艱鉅任務，同時讓投資者為取消一些貨幣刺激措施做好準備，美聯儲最快可能在今年開始每月緊急撥款，購買 1200 億美元的債券。

▲令全球擔憂的恆大危機，因為暫時傳出好消息，也振奮了市場情緒。（圖／CFP）



一夜之間，恆大傳出消息稱其房地產集團，將按時支付以人民幣計價的交易債券利息，也提振了市場情緒。

由於對恆大連鎖反應的擔憂有所緩解，大宗商品相關股票周三領漲。德文能源（ Devon Energy ）上漲超過 7%，而 APA、響尾蛇能源響尾蛇能源（Diamondback Energy, Inc.）和馬拉松石油（ Marathon Oil ）均上漲約 5%。中國的永利度假村反彈超過2%。

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