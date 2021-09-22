失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺！　未婚夫仍下落不明

▲裴蒂托和未婚夫勞德里出發旅行後失蹤，警方證實找到其遺體。（圖／翻攝自IG／gabspetito）



記者張方瑀／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）和未婚夫勞德里出發公路旅行後離奇失蹤。聯邦調查局（FBI）19日於懷俄明州的國家公園內尋獲一具女屍，結果證實是失蹤的裴蒂托，且法醫初步研判是他殺；死亡原因尚待最後驗屍報告確定。

根據CNN報導，裴蒂托和23歲勞德里（Brian Laundrie）6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，沒想到勞德里在9月11日獨自返家，而裴蒂托的家人在8月30日收到最後一封訊息後，她就離奇失蹤至今。

▲勞德里拒絕與警方合作，接著17日也被家人通報失蹤。（圖／路透）



聯邦調查局（FBI）19日於懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲一具女屍，根據懷俄明州提頓郡（Teton County）法醫說法，女屍身份證實為失蹤的裴蒂托，初步研判是他殺，但確切死亡原因尚待最後驗屍報告確定。

據了解，警方是在國家公園內的偏僻地區發現裴蒂托的屍體，而遺體發現之處，距離裴蒂托和勞德里8月27日晚間拍攝的旅遊影片地點相隔僅300公尺。

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此案發生過程相當曲折，引發美國各大媒體爭相報導，網友們也不斷在網路「線上辦案」，尋找可能的蛛絲馬跡。警方9月11日接獲女方家人報警後展開搜索，並宣布勞德里為此案「利害關係人」。勞德里拒絕與警方合作，接著17日也被家人通報失蹤。

FBI在20日搜索了勞德里位在佛州北港（North Port）的住處，他的父母也被帶走審問；目前警方仍持續在佛州卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）進行空中和地面搜索。

此外，最後一次有人看到裴蒂托是8月24日，當時她人剛離開猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的旅館；裴蒂托的母親表示，她27日有收到女兒的簡訊，上面寫著「你能幫幫史丹嗎？我總是收到她的留言和未接來電。」母親表示，史丹是裴蒂托的祖父，可是裴蒂托以前從未直呼祖父名字過。

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