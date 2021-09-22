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全球疫苗分配不均！聯合國秘書長痛批「下流」：道德考試只能拿F

記者葉睿涵／綜合報導

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）21日在聯合國大會發言時，用「下流」、「不及格」等情緒字眼，強烈譴責全球目前疫苗分配嚴重不均的狀況，並描繪了各國「不平等、政府無能、氣候變遷」的嚴重情景，警告世界「正處於深淵的邊緣，並朝著錯誤的方向前進」。

綜合路透社與《衛報》報導，聯合國秘書長古特瑞斯表示，目前富裕國家大部分的公民已接種新冠疫苗，甚至不少國家還出現疫苗被棄置或過期的情況，但非洲仍有逾90%人還在苦等第一劑疫苗，「這是對我們世界現況的道德控訴，這種情況很下流（obsenity），我們通過了科學測試，卻只能在道德考試中拿到不及格的『F』。」

▲▼聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（圖／路透）

▲聯合國秘書長古特瑞斯痛批富國不願意分享疫苗。（圖／路透）

古特瑞斯還舉阿富汗、葉門等國的狀況為例，點出靠著軍事政變、以武力奪權的國家「正爆炸式增長」，顯示出民主正在倒退。古特瑞斯強調，目前全球朝著錯誤的方向前進，世界從未受到如此大的威脅及分裂，新冠疫情加劇了不平等，氣候危機也正在衝擊地球，因此他希望各國盡快採取認真及迅速的行動，拯救地球於水火之中。

古特瑞斯也指出，地緣政治的分歧正在破壞國際合作，儘管他未點名中美兩國，但他暗示，若中美不和，就不可能應對巨大的經濟和發展挑戰，因此各國應重建信任、相互合作，以實現可持續發展的目標和建設美好的世界。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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