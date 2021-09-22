打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師：目前尚無法回到2019年生活

▲今天學生開打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣近日連續數天本土「零確診」，衛福部草屯療養院醫師沈政男對此在臉書表示，若台灣像新加坡一樣放鬆邊境管制，也一樣會案例暴增，若再將口罩等措施放鬆，將成歐美國家等疫情劇升的情況，光是醫療體系就可能崩潰，恐怕學校也得關門，「台灣有自己的防疫特性，不能照抄歐美，台灣人對健康的重視也跟人家不一樣，沒有一個政治人物有辦法承擔疫情失控的責任。」



沈政男表示，昨新增0例，看來不只Alpha清除了，看起來Delta也成功圍堵了。這代表台灣社會只要不鬆懈大意，病毒無法突破社區防線，即使是delta也是如此。



沈政男說，新加坡打算逐步放寬管制，與病毒共存，但目前比台灣還嚴格，比如餐廳用餐，必須有疫苗護照，而且一組人限定五人以下，而展覽與賽事也是要有疫苗護照才能開放一千人，此外也放寬了部分國家的入境檢疫，比如台灣人只要入境後檢測PCR陰性就不用隔離，但目前入境人數仍是不多，不過卻案例暴增，目前為止，新加坡的R值約等於1.4。



他指出，這是因為新加坡沒有全面地毯式做疫調了，只針對嚴重群聚仔細疫調，至於零星案例，就讓家屬自主隔離，當然會有漏網之魚，且還將接觸者十四天隔離縮短到了十天，這也可能漏掉一些潛伏期較長的案例。

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▲新加坡已打算逐步放寬管制，與病毒共存，但目前管制策施比台灣還嚴格。（圖／路透社）



若再將口罩及上述防疫措施進一步放鬆，就會變成以色列與英美，目標是打造一個more Covid-19 resilient nation，對新冠疾病更有韌性的國家，但因為接下來不曉得疫情會怎麼演變，必須綁好安全帶。



沈政男解釋，台灣已經清零了，接下來「要跟英美一樣，八成打兩劑以後放著不管，還是繼續堅守國境，並做好個人防護？」若以人口比例來算，台灣只要稍微放鬆邊境管制，並且放掉一些疫調與匡列，跟新加坡一樣疫情升溫。



他認為，那麼即使八成人口打了兩劑疫苗，每天新增案例將會達四千左右，而且會有十人左右需要加護病房。而如果跟英美一樣，連口罩都不戴，每天會有一萬兩千人確診，加護病房需求每天增加三十人。注意，是加護病房，不包括未插管住院。



沈政男反問，「台灣人能不能接受這樣的數據？不講別的，光是醫療體系就可能崩潰了。到了那樣的數據，你還敢內用與群聚嗎？恐怕學校也得關門了。民眾以為打了疫苗以後放寬管制是重獲自由，其實是把自己扔進一個新的牢籠。」



沈政男強調，以目前的新冠疫苗效力，就是無法回歸2019的生活，這是現實，也是科學，「台灣有自己的防疫特性，不能照抄歐美。台灣人對健康的重視也跟人家不一樣，沒有一個政治人物有辦法承擔疫情失控的責任。」