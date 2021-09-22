BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

▲德國BioNTech新冠疫苗、BNT疫苗。（圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

輝瑞／BNT於美國時間20日發出聲明，表示BNT疫苗對5～11歲族群安全且可產生極佳中和抗體，預計將於本月底向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請該族群之緊急使用授權（EUA）。若屆時通過後，台灣是否跟進，讓幼童即早接種疫苗？前台大感染科醫師林氏璧從2面向評估「完全不急」。

家醫科醫師陳欣湄觀察，新冠病毒對於幼童的重症率低於成人，但隨著Delta變種病毒出現，5至12歲的孩子感染機率也跟著上升，出現感染幼童化的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，指出輝瑞／BNT發布臨床試驗結果，在5～11歲兒童收案2268人，劑量為是10ug，是12歲以上1/3，接種2劑疫苗，施打間隔為21天。該試驗在美國、芬蘭、波蘭、西班牙等超過90個醫學中心執行，結果發現在第二劑後28天所測得的中和抗體，與先前16～25歲接種30ug疫苗後反應相當，輝瑞／BNT預計將此第三期臨床試驗投稿，並送交法規單位進行緊急授權使用。

▲BNT若通過5～11歲EUA，台灣是否跟進，前台大醫認為「還不急」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

林氏璧解讀，新聞稿中僅有提到2組不良反應相當，還沒有公布詳情，「當然2千人的資料是看不太到心肌炎的」，預估這下FDA又有得忙了，因為11歲以下施打mRNA疫苗完全是新的領域，審查委員肯定相當關心大量施打下是否產生不良反應。

林氏璧接著說，最後2個年齡段也還在進行臨床試驗，包括2～5歲及6個月～2歲的資料，預計今年第4季會有結果。至於台灣要不要跟進，他認為「完全不急」，可先觀察接下來美國若大量施打兒童後的不良反應通報，還有真實世界的有效數字出來，謹慎評估風險和獲益再決定即可。