任內是否接閣揆組閣？　鄭文燦：任期與議員一樣、拒答假設性問題

▲桃園市長鄭文燦22日在市議會進行施政報告，市議員黃婉如質詢若中央緊急照派接任閣揆，是否會續留桃園？鄭文善強調，尊重議員質詢權利，但假設性問題不回答。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

坊間盛傳桃園市長鄭文燦可能接任閣揆組閣，對於組閣之說，桃園市議員黃婉如今天在議會定期大會市長施政報告上質詢，是否會接任閣揆、是否「做到好、做到滿」？鄭文燦表示，任期與議員一樣到明年底屆滿，尊重議員質詢權利，對於假設性問題不回答。

桃園市議會第2屆第6次定期會22日進行市長施政報告，國民黨籍市議員黃婉如首先質詢，鄭市長是否會「做到好、做到滿」，鄭文燦強調，會全力以赴、做好市長工作。黃婉追問是否會「做到好、做到滿？」鄭文燦則回答，我的任期與議員一樣。

黃婉如還追問，如果中央緊急召派接任閣揆，鄭市長是否會繼續留下來為未完成建設、續留桃園服務？鄭文燦回答，尊重議員質詢權利，任期當中，會完成責任與承諾，但假設性問題則不回答。

無黨籍市議員牛煦庭也質詢鄭文燦，「這次會不會是最後一次質詢你？」鄭文燦則回答，你下個會期還是會質詢我，我們還是會一起討論預算。

▲國民黨籍市議員陳萬得鼓勵鄭文燦勇往直前接任行政院長，鄭文燦低調回應認為桃園市一般性補助款確實偏低。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨籍市議員陳萬得則提到，今年中央補助款出爐後，一般性補助款部分，桃園市僅獲得50餘億元，比起台南市156億元、屏東縣164億元相差甚多，主因可能是副總統賴清德、行政院長蘇貞昌曾擔任過台南市長與屏東縣長，朝中有人好辦事，以此角度來看，非常鼓勵鄭文燦市長不要客氣，勇往直前接行政院長。

鄭文燦則認為，桃園市一般性補助款確實偏低，但並非蘇貞昌院長任內造成，桃園市補助款排名全國第17名，怎麼說也說不過去，我會努力向中央據理力爭。

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