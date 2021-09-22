快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜



▲振興五倍券官網下午突秀抖，鄉民狂哀號。（圖／翻攝自PTT）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院振興五倍券今（22日）上午9點起開放綁定，除了500元好食券採前400萬名數位綁定直免抽籤外，其餘7款加碼券也將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張。不過經過上午大當機後，有許多鄉民稍早前紛紛在PTT上指出，官網狂跳登入已經逾時，請重新由首頁進入的警示，傻眼直喊「還以為被盜」。

有鄉民稍早前在PTT八卦板發文指出，自己在登入五倍券官網時，網站瘋狂彈出「登入已經逾時，請重新由首頁進入」的警示，傻眼表示「以我發優文的手速，輸入資料前後30秒以內，還可以登入逾時，這也太扯了！」根據記者實際測試，同樣也遇到相同的狀況，預定加碼券以及查詢功能上都無法順利登入。

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▲五倍券官網下午突秀抖，鄉民狂哀號。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，引起許多網友紛紛表示遇到相同的登入障礙，「我剛才要登記也是！原來是系統問題。害我因為被盜用」、「按了幾百次都這樣，爛死」、「原來不只我」、「會擾民，真垃圾」、「真的天才IT大臣」、「果然花了我5倍的時間還沒有搞定......」。

▼五倍券下午再崩壞，許多網友回報無法正常登入。（圖／五倍券官網）