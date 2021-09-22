高嘉瑜疑「打高端等於被限制出境」 　陳時中：世界不是只有美國

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國白宮宣布11月起境外旅客要入境美國須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗才能入境。民進黨立委高嘉瑜22日質詢時質疑，若11月底無法混打其他疫苗，打高端的人至少到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？陳時中回應，「世界也不是只有美國」。

高嘉瑜今天質詢指出，美國從11月開始入境限制，AIT今天也說針對全球規畫，要求必須要完整接種兩劑疫苗，包含莫德納、ＢＮＴ和嬌生，才能入境美國，台灣規畫是什麼？

陳時中說，台灣有些疫苗已經是美國承認的，但有一部分是高端疫苗，美國並沒有承認高端是疫苗護照、疫苗證明的一款，「我們會積極跟美方做溝通。」

高嘉瑜質疑，現在應該要超前部署，若11月初就施行，等於現在打高端的人，是否要趕快去接種莫德納、嬌生或BNT等，而且美國的要求是要打到第二劑，等於現在就要先打第一劑，應告訴國人底線是何時，不能到11月才告訴國人高端如果不能入境，等於還要再拖一個月，等於是兩個月才能到美國，對於現在打高端或是有出國需求的國人，該如何提早因應？

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



陳時中說，疫苗跟出國何者為重，疫苗的安全性和有效性，是施行疫苗策略所關心的，也不會沒科學根據就讓大家混打，時間上也沒遵循一定的間隔。高嘉瑜反問，「現在尷尬的地方就在於像我打高端，我可能很快就要打第二劑，高端能不能混打莫德納、BNT或是其他的疫苗？我們有沒有做這樣實驗？」陳時中說，目前實驗結果都還沒出來。

高嘉瑜接問，完整的程序和流程是否至少要3個月。陳時中回應，「對，你打完第一劑，要再等第二劑」。高嘉瑜指出，若11月底無法混打其他疫苗，打高端的人，至少到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？陳時中則說，「對，世界也不是只有美國一個啦吼」。

高嘉瑜問，如果有外交需求，跟國務院有參訪計畫，打了高端後，等於被封鎖在台灣，政府也無法告訴她，是否可混打莫德納和BNT，「但當初施打高端時，也沒人提醒我。」陳時中則說，「因為那時候美國也還沒有這樣的政策，每個政策都在滾動式檢討」。

高嘉瑜提到，總統蔡英文、副總統賴清德以及其他官員，可能也都接種高端疫苗，現在因為政策改變，代表也沒辦法出國，影響非常大，若11月底時，確定美國政策是這樣，對於國防和外交參訪，也都會造成影響時，針對高端疫苗能否混打，是否有辦法加速進行？陳時中表示，時間都會盡量快，但都需要時間，實驗報告若出來會跟大家報告，也會跟美國溝通，設法解決。